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İLAN ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 00:00

ESAS NO : 2020/306 Esas

Davacılar , EMİNE SAV, FATMA SAV, MEHMET SAV, MUSTAFA SAV, ŞAFAK SAV ileDavalılar , ÇERMİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Yukarıda belirtilen davacıların Çermik İlçesi Sinek Mahallesinde kain kuzeyi 147/6 parsel, doğusu 147/7 parsel, güneyi 147/8 parsel ve batısı yol ile çevrili tescil harici bırakılan alanın kendi adlarına tescili talebi ile dava açtığı, sınırları belirtilen taşınmaza yönelik vaki itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 (Üç) aylık yasal süre içerisinde mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri TMK 713/4 maddesi gereği ilan olunur.10/01/2023

#ilangovtr Basın no ILN01822534

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#Basın No ILN01822534#İlangovtr