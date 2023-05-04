İLAN ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar , EMİNE SAV, FATMA SAV, MEHMET SAV, MUSTAFA SAV, ŞAFAK SAV ileDavalılar , ÇERMİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Yukarıda belirtilen davacıların Çermik İlçesi Sinek Mahallesinde kain kuzeyi 147/6 parsel, doğusu 147/7 parsel, güneyi 147/8 parsel ve batısı yol ile çevrili tescil harici bırakılan alanın kendi adlarına tescili talebi ile dava açtığı, sınırları belirtilen taşınmaza yönelik vaki itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 (Üç) aylık yasal süre içerisinde mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri TMK 713/4 maddesi gereği ilan olunur.10/01/2023

#ilangovtr Basın no ILN01822534