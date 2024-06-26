İLAN BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/448 Esas

KARAR NO : 2023/348

DAVALI : NURAN ÜNÜVAR, Mehmet ve Keziban kızı,

Davacı TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce bilinen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararı ve İstinaf Başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmekle, Beyşehir ilçesi Akçabelen/Meydan Mah. 307 ada 13 parsel sayılı taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 3923,04 TL olarak tespitine karar verilmiş olup verilen karar davacı vekilince istinaf edildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02051492