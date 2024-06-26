İLAN BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/448 Esas
KARAR NO : 2023/348
DAVALI : NURAN ÜNÜVAR, Mehmet ve Keziban kızı,
Davacı TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce bilinen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararı ve İstinaf Başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmekle, Beyşehir ilçesi Akçabelen/Meydan Mah. 307 ada 13 parsel sayılı taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 3923,04 TL olarak tespitine karar verilmiş olup verilen karar davacı vekilince istinaf edildiği ilanen tebliğ olunur.
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