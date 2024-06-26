×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İLAN BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 00:00

 

İLAN

BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/448 Esas
KARAR NO : 2023/348
DAVALI : NURAN ÜNÜVAR, Mehmet ve Keziban kızı,

Davacı TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce bilinen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararı ve İstinaf Başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmekle, Beyşehir ilçesi Akçabelen/Meydan Mah. 307 ada 13 parsel sayılı taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 3923,04 TL olarak tespitine karar verilmiş olup verilen karar davacı vekilince istinaf edildiği ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02051492

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN02051492#İlangovtr