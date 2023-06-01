İLAN BALIKESİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2022/1116

Davacılar İSMAİL KÜMBETLİ, MUSTAFA BAHÇECİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dahili Davalılardan Ahmet SAPMAZ (Hulusi ve Muazzez oğlu 21/09/1956 doğumlu ) , Vildan SAVAŞ (Hulusi ve Muazzez kızı 08/02/1951 doğumlu ) ve Zeliha DEMİR (Ali ile Sedide kızı 17/04/1951 doğumlu) Mahkememizce yapılan araştırmada tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden dahili davalılara gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

HÜKÜM :

1-Davanın ve Mahkememizin birleşen 2018/1348 Esas sayılı sayılı davasının KABULÜNE,

2-Dava konusu Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 8611Ada, 1 Parsel ve 10808 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın genel açık artırma yoluyla satış sureti ile giderilmesine,

3-Satışın umum arasında açık arttırmasuretiyle yapılarak satış parasının tapu kaydıve veraset ilamındaki payları oranında paydaşlara ödenmesine, (satışın taşınmazlar üzerindeki tüm hak, yükümlülükler, şerhler, ipotek ve muhdesatlar ile birlikte yapılmasına)

4-Karar kesinleştiğinde talep halinde, satış işlemleri için Balıkesir Satış Memurluğu Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

5-Karar tarihine göre yürürlükte bulunan harçlar tarifesi uyarınca 2013/743 Esas sayılı dosyada peşin alınan 24,30TL ve birleşen 2018/1348 Esas sayılı dosyada peşin alınan 35,90TL olmak üzere toplam 60,20TL harcın mahsubu ile satış bedeli üzerinden % 011,38 (Binde 11,38) karar ve ilam harcının paydaşlardan payları oranında tahsil edilmesine,

6-Davacı tarafça Mahkememizin 2013/743 Esas ve birleşen 2018/1348 Esas sayılı dosyalarında yapılan dava açılışta yatırılan toplam 103,35TL, 328 adet tebligat gideri 6.362,00TL, 6 adet e-tebligat gideri 29,00TL, 18 adet müzekkere gideri 82,70TL, 15 adet posta gideri 198,50TL, 8 adet yurtdışı tebligat harcı olarak Balıkesir Defterdarlığına yatırılan harçlar toplamı 521,00TL, keşif harcı 571,90TL, Keşif araç ücreti 200,00TL, 2 adet bilirkişi ücreti 1.100,00TL olmak üzere toplam 9.168,45TL yargılama giderinden davacı tarafın payına düşen miktarın kendi üzerinde bırakılarak kalan miktarın payları oranında davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,

7-Davacılar kendisini vekille temsil ettirmiş olup, davacı vekili için takdir olunan 4.255,00 TL maktu vekalet ücretinintaraflara hisseleri oranında tevziine,

8- Davalı İBRAHİM SEBER kendisini vekille temsil ettirmiş olup, davalı vekili için takdir olunan 4.255,00TL maktu vekalet ücretinin taraflara hisseleri oranında tevziine,

9-Davalı MEHMET KEMERKAPULU kendisini vekille temsil ettirmiş olup, davalı vekili için takdir olunan 4.255,00 TL maktu vekalet ücretinin taraflara hisseleri oranında tevziine,

10-Davalı TÜLAY YENİGÜN kendisini vekille temsil ettirmiş olup, davalı vekili için takdir olunan 4.255,00 TL maktu vekalet ücretinin taraflara hisseleri oranında tevziine,

11- Hukuk Mahkemeleri Kanunun gider avansı tarifesinin 5. maddesi uyarınca gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra talep halinde davacı tarafa iadesine,

Dair, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya bulundukları yer emsal Mahkemeye dilekçe ile müracaat etmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere davacı vekili Av. Nadir KARAKAŞLI' nın yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

HMK.' nun ve Tebligat Kanunu' nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra dahili davalılar AHMET SAPMAZ, VİLDAN SAVAŞ ve ZELİHA DEMİR'e tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.29/03/2023

#ilangovtr Basın no ILN01837545