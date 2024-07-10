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İLAN ANTALYA 34 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN ANTALYA 34 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 00:00

 

İLAN
ANTALYA 34 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Aşağıda açık kimliği, suçu ve gıyabında verilen cezaları yazılı sanığa tebligat çıkarılmış, bunca aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamamıştır 7201 SK. 28,29 maddeleri uyarınca hükmün gazetede ilanen tebliği, 31. Madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 09/07/2024

DOSYA NO ADI SOYADI SUÇU KANUN MAD CEZASIE.2023/179 K.2023/567 ZAUR BAYRAMOV-Tahir ve TCK.116/1 5 AY HPC
Mahia oğlu, 01/01/1984 D.lu.
Azerbaycan D.lu.

DOSYA NOADI SOYADI SUÇUKANUN MADCEZASI
E.2023/179 K.2023/567ZAUR BAYRAMOV-Tahir ve Mahia oğlu, 01/01/1984 D.lu. 
Azerbaycan D.lu. 		TCK.116/15 AY HPC

 

#ilangovtr Basın no ILN02059727

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#ILN02059727#İlangovtr