İLAN ANTALYA 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

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ANTALYA 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Esas No: 2022/434

Davacı , YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı , SALİH GÖKAL arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;

Davalı TC:28354078322 kimlik numaralı SALİH GÖKAL hakkında davacı YAPI VE KREDİ BANKASI'ndan kullandığı 4506********6974 numaralı kredi kartı borcunun tahsili için Antalya Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2022/16606 Esas sayılı takip dosyasıyla başlatılan takibe yapılan itirazın iptali davasına, iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren HMK 317.maddesi uyarınca davaya cevap dilekçesini ve tekmil delillerini, 2 haftalık kesin süre içerisinde sunması aksi takdirde cevap dilekçesi ibrazından kaçınmış sayılacağı ve duruşma günü olan 11/10/2024 günü saat 10.05' te duruşmada hazır olmadığı takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği hususu davalı Salih GÖKAL'a ilanen tebliğ olunur. 04/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02059183