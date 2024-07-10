×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İLAN ANTALYA 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

İLAN ANTALYA 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 00:00

 

İLAN
ANTALYA 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Esas No: 2022/434

Davacı , YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı , SALİH GÖKAL arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;
Davalı TC:28354078322 kimlik numaralı SALİH GÖKAL hakkında davacı YAPI VE KREDİ BANKASI'ndan kullandığı 4506********6974 numaralı kredi kartı borcunun tahsili için Antalya Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2022/16606 Esas sayılı takip dosyasıyla başlatılan takibe yapılan itirazın iptali davasına, iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren HMK 317.maddesi uyarınca davaya cevap dilekçesini ve tekmil delillerini, 2 haftalık kesin süre içerisinde sunması aksi takdirde cevap dilekçesi ibrazından kaçınmış sayılacağı ve duruşma günü olan 11/10/2024 günü saat 10.05' te duruşmada hazır olmadığı takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği hususu davalı Salih GÖKAL'a ilanen tebliğ olunur. 04/07/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02059183

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN02059183#İlangovtr