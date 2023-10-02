İLAN ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/215 Esas

Davacı MALİYE HAZİNESİ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan açık yargılamasında; Alaşehir Asliye Hukuk Mahkemesinin 1962/300 Esas, 1966/331 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 27/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01900845