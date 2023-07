İLAN AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI olduğu, Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği hususu Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan ve tebliğ olunur.

DOSYA NO DAVALILAR

2023/214 Esas NAİME GÜLER KOÇ, ÖNDER ÇOĞUMLU, RAHİME İNCİ ÇELİKKOL

2023/215 Esas GANİME DEDEOĞLU,HÜSEYİN DEDEOĞLU, MEHMET DEDEOĞLU, TOLGA DEDEOĞLU,

TÜLAY BAYRAKTAR, TÜLİN COŞKUN, ZAHİDE DEDEOĞLU,

(MÜTEVEFFALAR ALİ DEDEOĞLU, TURHAN DEDEOĞLU)

İLİ: MANİSA İLÇESİ: AKHİSAR

Dosya No: Mah./Köy : Ada-Parsel No: kamulaştırma alanı:

2023/214 Esas Hacıishak 654 ada - 69parsel 938,67 m²

2023/215 Esas Hacıishak 654 ada - 71parsel 868,90 m2

#ilangovtr Basın no ILN01866586