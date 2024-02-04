Ä°LAN AFYONKARAHÄ°SAR 1. ASLÄ°YE HUKUK MAHKEMESÄ°NDEN

ESAS NO : 2022/138

KARAR NO : 2023/500

DAVACI : AFYONKARAHÄ°SAR Ä°L Ã–ZEL Ä°DARESÄ°

DAVALI : HALÄ°L KUM-255*****248



Â Â Â DavacÄ± tarafÄ±ndan aleyhinize aÃ§Ä±lan KamulaÅŸtÄ±rma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasÄ±nÄ±n yapÄ±lan yargÄ±lamasÄ±nda;

Â Â Â Mahkememizce yurt dÄ±ÅŸÄ± adresine iliÅŸkin ilgili konsoloklukla yazÄ±ÅŸmalar sonunda adresinde ulaÅŸÄ±lamamanÄ±z olmasÄ± ve adres araÅŸtÄ±rmasÄ±ndan da bir netice alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±ndan mahkememizden verilen gerekÃ§eli karar ve davacÄ± vekilinin istinaf dilekÃ§esinin ilanen tebliÄŸine karar verilmiÅŸtir.

Â Â Â Mahkememizden verilen 19/12/2023 tarihli gerekÃ§eli karar ile; DavanÄ±n KABULÃœ ile Afyonkarahisar Ä°li Merkez Ä°lÃ§esi Fatih Mahallesi 2394 ada 3 parsel sayÄ±lÄ± taÅŸÄ±nmazÄ±n 10/04/2019 tarihli fen bilirkiÅŸisi raporunda belirtildiÄŸi Ã¼zere taÅŸÄ±nmazÄ±n tamamÄ±nÄ±n kamulaÅŸtÄ±rma nedeniyle tapusunun iptali ile davacÄ± kurum adÄ±na kayÄ±t ve tesciline, KamulaÅŸtÄ±rma bedelinin 242.522,41 TL olduÄŸunun tespiti ile bu bedele 14/04/2019 tarihinden ilk karar tarihi olan 19/06/2020 tarihine kadar yasal faiz iÅŸletilmesine, tahsilde tekerrÃ¼r olmamak Ã¼zere kamulaÅŸtÄ±rma bedelinin davalÄ± ve dahili davalÄ±lara hisseleri oranÄ±nda derhal Ã¶denmesine,10/04/2019 tarihli fen bilirkiÅŸisi raporunun kararÄ±n eki sayÄ±lmasÄ±na, tebliÄŸden itibaren HMK 341 ve 343 md.leri gereÄŸince kararÄ± veren mahkemeye ya da baÅŸka bir mahkemeye verilecek istinaf dilekÃ§esi ile HMK 345 maddesi gereÄŸince 2 haftalÄ±k sÃ¼re iÃ§erisinde Konya BÃ¶lge Adliye Mahkemesine istinaf yolu aÃ§Ä±k olmak Ã¼zere karar verilmiÅŸtir.

Â Â ÂDavacÄ± vekili istinaf dilekÃ§esinde: Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 11.01.2016 tarih ve E.315937 sayÄ±lÄ± yazÄ±sÄ± ile KÄ±ymet Takdir Komisyonu oluÅŸturulmuÅŸ, komisyonca dava konusu taÅŸÄ±nmaza iliÅŸkin m2 birim fiyatÄ± tespit edilirken 13.01.2016 tarih ve E.418021 sayÄ±lÄ± yazÄ± ile Afyonkarahisar Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi OdasÄ±na, Fatih Mahallesi MuhtarlÄ±ÄŸÄ±na, BaÅŸaran Emlak BÃ¼rosuna, Ãœnsal Emlak BÃ¼rosuna ve Demirok Emlak BÃ¼rosuna birim m2 rayiÃ§ deÄŸeri sorulmuÅŸtur. Verilen fiyatlarÄ±n aritmetik ortalamasÄ± alÄ±narak 03.02.2016 tarihli Ä°stimlak Takdiri Komisyon Raporuna gÃ¶re m2 birim rayiÃ§ bedeli 157,23-TL. olarak belirlenmiÅŸtir. Bu araÅŸtÄ±rmaya iliÅŸkin belgeler dava dosyasÄ±nda mevcuttur. Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce detaylÄ± bir araÅŸtÄ±rma ve soruÅŸturma sonucu belirlenen taÅŸÄ±nmazÄ±n birim fiyatÄ± 2018 emlak vergi deÄŸerinin de Ã¼zerinde olup iÅŸbu davanÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± tarihteki ÅŸartlarda gerÃ§ek deÄŸeri olup bilirkiÅŸi raporunda belirlenen fiyat fahiÅŸtir. Bu nedenle bilirkiÅŸi raporunda tespit edilen bedeli kabul etmeyerek itiraz etiklerini, Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.12.2024 tarih ve 2022/138 Esas-2023/500 Karar sayÄ±lÄ± ilamÄ±nÄ±n bedel yÃ¶nÃ¼nden usul ve yasaya aykÄ±rÄ± olmasÄ± sebebiyle idare lehine kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸinden, GerekÃ§eli Karar ve Ä°stinaf baÅŸvuru dilekÃ§esi yerine geÃ§erli olmak Ã¼zere ilanen tebliÄŸ olunur.

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