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İLAN ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 00:00

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İLAN
ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/97 Esas
Davacı, KADİR ASLAN ile Davalı, MALPINAR KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Tarla vasfıyla Hazine adına kayıtlı Adıyaman İli Merkez İlçesi Malpınar Köyü 449 ve 235 numaralı taşınmazların tapuda adına tescili için davacı KADİR ASLAN (Memet ve Hanım oğlu) isimli şahıs tarafından Adıyaman 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/97 Esas Sayılı dava dosyasında tescil davası açıldığı ilan olunur. 11/12/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01953611

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#ILN01953611#İlangovtr