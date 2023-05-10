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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/85 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize vasiyetname veduruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin olmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 10/10/2023 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
İLGİLİ KİŞİ: NÜKET CABRİMOL - 10591771012 T.C Kimlik Numaralı

#ilangovtr Basın no ILN01825753

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#Basın No ILN01825753#İlangovtr