İHTAR EDEN: RAMAZAN ERYILMAZ TC: 59140006724

MUHATAP: TASFİYE HALİNDE S.S.MARMARA SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ (

Bilinen son adresi: 19 Mayıs Caddesi Yeşil Pasaj No:25, K 1 Pendik İstanbul)

İHTAR KONUSU : İstanbul ili Pendik ilçesi, Doğu mahallesi, 11293 Ada,1 parselde kayıtlı taşınmaza

ilişkin Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin imzalanması, aksi durumda 6306 sayılı Kanun kapsamında

satışı

AÇIKLAMALAR

Sayın Muhatap,

İstanbul İli Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, 11293 ada, 1 parselde 40/2440 hisseye sahip olarak

görünmektesiniz.

Bahsi geçen parseldeki yapılar 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilmiş olup, risklilikleri

kesinleşmiştir.

Bu doğrultuda parselin 2/3 çoğunluğundan fazlaca oranındaki hak sahipleri ile Mir Grup Emlak

Nakliye İnş.Taah. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ile 17.05.2023 tarihinde Kartal 14 Noterliği’nin

15896 yevmiye sayılı Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat sözleşme imzalamışlardır.

Akabinde arsa maliklerinin 12.07.2023 tarihinde yaptıkları toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanmış olup,

Mir Grup Emlak Nakliye İnş.Taah. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ile anlaşma sağlandığı istişare

edilmiş, 402876/405205/404240 lisanslı gayrimenkul değerleme firmasına hazırlatılan değerleme

raporu haziruna okunmuş ve 2/3 çoğunluğun anlaştığı sözleşmeye imza atmadığınız için arsa

paylarınızın satışına karar verilmiştir.

Gelinen noktada 6306 sayılı Kanun hükümlerince tarafınıza daha evvel Kartal 14. Noterliği’nin

18.07.2023 tarih, 23556 yevmiye sayılı ve 31.07.2023 tarih 24939 yevmiye sayılı ihtarnamesi keşide

edilmişse de adresinizde bulunmamanız nedeniyle mezkur ihtarname tebliğ edilememiştir. Bu kerre

ihtarnamelerin tarafınıza tebliğ edilememesi hasebiyle ilanen tebliğ yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Zikredilen sebeplerle işbu ilanın Tebligat Kanunu’na istinaden yayınlanmaya başladığı tarihten

itibaren 15(on beş) gün içinde arsa paydaşlarının almış olduğu karara katılmanız ve mezkur tarih ve

yevmiye sayılı Gayrimenkul Satış vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin Mir Grup Emlak Nakliye

İnş.Taah. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile aynen akdedilmesini; aksi taktirde alınan bu karara

katılmadığınız takdirde 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 15/a Maddesi gereğince maliki

olduğunuz arsa paylarının idarece tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere,

anlaşma sağlayan diğer pay sahibi kişilere açık artırma usulü ile satılacağını ilanen bildiririz.

Bu ilan söz konusu maliklere ait herhangi bir adres tespit edilememesi ve ticari olarak faaliyette

olmaması sebebiyle,7201 sayılı tebligat kanunu uyarınca yapılmıştır.

#ilangovtr Basın no ILN01877225