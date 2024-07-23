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İHALE İPTAL İLANI

İHALE İPTAL İLANI
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 00:00

 

İHALE İPTAL İLANI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Marmara Üniversitesi Muhtelif 5 Birimin İhtiyacı Olan Yazı Tahtaları mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 16’ıncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İKN:2024/895853

 

1-İdarenin
a) Adı:İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi:GÖZTEPE KAMPÜSÜ 34722 GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2167771466 - 2167771499
ç) Elektronik posta adresi:ihale@marmara.edu.tr

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayınlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:16.07.2024 - 5155
b) Gazetenin ve internet haber sitesinin tarihi (yayımlanmış ise):Bizim Anadolu, Sayı:20212, Tarih: 14.07.2024
www.hurriyet.com.tr , Tarih: 14.07.2024
3-İhale İptal Tarihi:22.07.2024
4-İhale İptal Nedeni:İhalenin Niteliğinin veya Miktarının Değişmesi

#ilangovtr Basın no ILN02065348

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#Basın No ILN02065348#İlangovtr