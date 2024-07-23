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İHALE İPTAL İLANI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Marmara Üniversitesi Muhtelif 5 Birimin İhtiyacı Olan Yazı Tahtaları mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 16’ıncı maddesine göre iptal edilmiştir.
|İKN
|:
|2024/895853
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|b) Adresi
|:
|GÖZTEPE KAMPÜSÜ 34722 GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2167771466 - 2167771499
|ç) Elektronik posta adresi
|:
|ihale@marmara.edu.tr
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayınlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|16.07.2024 - 5155
|b) Gazetenin ve internet haber sitesinin tarihi (yayımlanmış ise)
|:
|Bizim Anadolu, Sayı:20212, Tarih: 14.07.2024
www.hurriyet.com.tr , Tarih: 14.07.2024
|3-İhale İptal Tarihi
|:
|22.07.2024
|4-İhale İptal Nedeni
|:
|İhalenin Niteliğinin veya Miktarının Değişmesi
#ilangovtr Basın no ILN02065348