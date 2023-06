İHALE İLANI TORBALI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ TAPU KAYDI BİLGİLERİ SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Fiili

Durumu Tahmini

Satış Bedeli(₺) Geçici Teminat Bedeli (₺) İhale Tarihi İhale Saati Tepeköy 1114 3 3.003,30 Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (E.:1.00 – Yençok: 6,80) Boş 90.100.000,00 2.703.000,00 20.06.2023 14:00

1 – İHALENİN KONUSU : Yukarıda tapu bilgileri ile imar durumu yazılı olan Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların satış işlemidir.



2 – İHALE USULÜ : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile artırma ihalesi yapılacaktır.



3 – İHALENİNNEREDE YAPILACAĞI : İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Torbalı Belediyesinin Muratbey Mah. 3564 Sk. No.: 25 Torbalı/İZMİR adresinde bulunan, İsmail Uygur Kültür Merkezi (Belediye Hizmet Binası) zemin katta bulunan Meclis Toplantı Salonunda (Nikah Salonu), Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 – ŞARTNAMENİN TEMİNİ : Bahse konu satış işi ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebileceği gibi, ihaleye teklif vermek isteyen isteklilerin bahse konu ihale dokümanlarını 5.000,00. ₺. bedel karşılığında satın almaları gerekmektedir.



5 – TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ VE TEMİNAT BEDELLERİ : Tahmini satış bedelleri ile geçici teminat bedelleri yukarıdaki listede belirtilmiş olup istekli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunda istisnaları belirten 17/4–p maddesi Katma Değer Vergisi ödemeyecektir.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorunda olup satış sözleşmesi düzenlenmesi talep edilirse kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin % 6 (altı)’sıdır.



6 – İSTENİLEN BELGELER : 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun bir şekilde hazırlanarak, aşağıda istenilen belgeçleri dış zarfa koymak ve ayrıca iç zarfa da teklif mektubunu koymak suretiyle, İdarenin adresinde bulunan hizmet binasının zemin katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne, 20/06/2023 tarihine isabet eden Salı günü en geç saat 12:00’a kadar teslim edeceklerdir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza

sirkülerinin aslı,

e) Şartname ve eklerinin alındığına ilişkin belge.

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2022 veya 2023 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve ticaret sicil

gazeteleri,

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname

örneğinin aslı,

e) Şartname ve eklerinin alındığına ilişkin belge.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2022 veya 2023 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

c) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname

örneğinin aslı,

e) Şartname ve eklerinin alındığına ilişkin belge.

İLAN OLUNUR…





#ilangovtr Basın no ILN01842202