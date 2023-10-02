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İHALE İLANI
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile aşağıda özellikleri belirtilen yerler ihale edilecektir.
|Sıra No:
|İhalenin Konusu
|Muhammen
Bedeli
|Geçici Teminat
|İhale Tarihi
|1
|İlçemiz İmrenli Mahallesi 2230 ada 535 (eski 284) ve 2230 ada 533 (eski 285) parsellerin terklerinden oluşan toplam 900,48 m2 park alanlarının 3 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi.
|Yıllık 45.024,00 TL
|4.052,20 TL
|11/10/2023
Saat: 14:00
|2
|İlçemiz Meşrutiyet Mahallesi 1562 parselin terklerinden oluşan toplam 1.670 m2 lik park alanı kısmının 1 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi.
|Yıllık 116.900,00 TL
|3.507,00 TL
|11/10/2023
Saat:14:15
|3
|İlçemiz Karacaköy Mahallesi 3106 ada 10 parselin terkinden ve tescil harici alandan oluşan toplam 2.200 m2 park alanının 1 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi.
|Yıllık
110.000,00 TL
|3.300,00 TL
|11/10/2023
Saat:14:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Şile Belediye Başkanlığı -İhale Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı D.İ.K. 45 Md. Açık Teklif Usulü
İdarenin Adresi : Hacıkasım Mah. Üsküdar Caddesi No:25 Şile / İSTANBUL
İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak Şefliği’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 11/10/2023 tarihinde ihale saatine kadar Belediyemiz İhale Salonunda şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
Şartname Bedeli 500,00 TL’ dir.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
GERÇEK KİŞİLER
TÜZEL KİŞİLER
#ilangovtr Basın no ILN01899851