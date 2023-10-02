İHALE İLANI

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü



2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile aşağıda özellikleri belirtilen yerler ihale edilecektir.





Sıra No: İhalenin Konusu Muhammen

Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi 1 İlçemiz İmrenli Mahallesi 2230 ada 535 (eski 284) ve 2230 ada 533 (eski 285) parsellerin terklerinden oluşan toplam 900,48 m2 park alanlarının 3 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. Yıllık 45.024,00 TL 4.052,20 TL 11/10/2023

Saat: 14:00 2 İlçemiz Meşrutiyet Mahallesi 1562 parselin terklerinden oluşan toplam 1.670 m2 lik park alanı kısmının 1 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. Yıllık 116.900,00 TL 3.507,00 TL 11/10/2023

Saat:14:15 3 İlçemiz Karacaköy Mahallesi 3106 ada 10 parselin terkinden ve tescil harici alandan oluşan toplam 2.200 m2 park alanının 1 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. Yıllık

110.000,00 TL 3.300,00 TL 11/10/2023

Saat:14:30





İhalenin Yapılacağı Yer : Şile Belediye Başkanlığı -İhale Salonu

İhale Usulü : 2886 Sayılı D.İ.K. 45 Md. Açık Teklif Usulü

İdarenin Adresi : Hacıkasım Mah. Üsküdar Caddesi No:25 Şile / İSTANBUL

İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak Şefliği’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 11/10/2023 tarihinde ihale saatine kadar Belediyemiz İhale Salonunda şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.

Şartname Bedeli 500,00 TL’ dir.





İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

GERÇEK KİŞİLER

Muhtarlıktan veya nüfus idaresinden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus cüzdan sureti

İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi,

Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi

Vekaleten Katılım halinde noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,

İhale şartnamesi alıntısı (Son kısmına, şartnamedeki şartları kabul ettiğini, adını soyadını, ünvanını ve tebligat adresini yazıp imzalayacaktır.)

2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat,

Şile Belediye Başkanlığına borcu olmadığını gösterir belge.(Şile Belediye Başkanlığı Veznesinden alınacaktır.)



TÜZEL KİŞİLER

Ticaret Odasından veya Ticaret Sicilinden veya Dernekler Masasından alınmış, ihale yılı içinde faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,

Ticaret Sicil gazetesi

İmza Sirküleri (Noterden onaylı)

Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

İhale Şartnamesi alıntısı (Son kısmına, şartnamedeki şartları kabul ettiğini, adını soyadını, ünvanını ve tebligat adresini yazıp imzalayacaktır.)

2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat,

Şile Belediye Başkanlığına borcu olmadığını gösterir belge.(Şile Belediye Başkanlığı Veznesinden alınacaktır.)

#ilangovtr Basın no ILN01899851