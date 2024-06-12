GÃ¼ncelleme Tarihi:
Ä°HALE Ä°LANI
( Karacasu Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan )
1- MÃ¼lkiyeti Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ait Ä°lÃ§emiz YaylalÄ± Mahallesi bir (1) adet, Yenice Mahallesi altÄ± (6) adet toplam yedi (7) adet taÅŸÄ±nmaz satÄ±ÅŸÄ± Belediye Meclisimizin 08.05.2024 tarih ve 35 sayÄ±lÄ± kararÄ±na istinaden, 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunun 45. maddesine gÃ¶re 27.06.2024 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ AÃ§Ä±k (ArttÄ±rma) Teklif UsulÃ¼ ile SATIÅžI yapÄ±lacaktÄ±r.
2- Ä°haleler 27.06.2024 tarihinde, YaylalÄ± Mahallesi, 24. Sokak No:2 adresinde kayÄ±tlÄ± Karacasu Belediyesi ToplantÄ± Salonunda aÅŸaÄŸÄ±da belirtilen saatlerde yapÄ±lacaktÄ±r.
S.N
MAHALLE
MEVKÄ°Ä°
ADA/
PARSEL
YÃœZÃ–LÃ‡ÃœMÃœ
NÄ°TELÄ°ÄžÄ°
MUHAMMEN
SATIÅž BEDELÄ°
Ä°HALE SAATÄ°
GEÃ‡Ä°CÄ° TEMÄ°NAT
1
YaylalÄ± Mahallesi
Ã‡arÅŸÄ± iÃ§i
224/14
251,14 mÂ²
Arsa
5.000.000,00 TL
Â
14.00
150.000,00 TL
Â
2
|Yenice/ Cumhuriyet Mahallesi
|KÃ¶yiÃ§i
|249/7
|1.219,33 mÂ²
|Arsa
|3.500.000,00 TL
14.15
|105.000,00 TL
Â
3
|Yenice/ Zafer Mahallesi
|KÃ¶yiÃ§i
|274/24
|194,18
|Â Â Â Â 2 katlÄ±
3 adet mesken
2 adet dÃ¼kkÃ¢n
|3.000.000,00 TL
|14.30
|90.000,00 TL
4
|Yenice/ Cumhuriyet Mahallesi
KÃ¶yiÃ§i
Â
249/6
672,80 mÂ²
Kargir Evli Arsa
2.000.000,00 TL
14.45
60.000,00 TL
5
Yenice/ YÄ±ldÄ±z Mahallesi
KÃ¶yiÃ§i
Â
246/2
441,93 mÂ²
Kargir Evli Arsa
1.500.000,00 TL
15.00
45.000,00 TL
6
Yenice Mahallesi
Fadime Ã‡eÅŸmesi
429/1
1.969,22 mÂ²
Zeytinli Tarla
600.000,00 TL
15.15
18.000,00 TL
7
Yenice Mahallesi
Fadime Ã‡eÅŸmesi
427/1
768,04 mÂ²
Zeytinli Tarla
Â
240.000,00 TL
15.30
7.200,00 TL
3- Ä°stekliler 27.06.2024 tarihinde ihale saatine kadar teminatlarÄ±nÄ± yatÄ±rarak Belediyemiz EncÃ¼meni huzurunda yapÄ±lacak ihaleye katÄ±labileceklerdir. Herhangi bir sebeple yapÄ±lamayan ihale ikinci ihale tarihi olan 04.07.2024 tarihinde aynÄ± yer ve saatte yapÄ±lacaktÄ±r. Ä°hale tekrar sonuÃ§lanmazsa 15 gÃ¼n iÃ§erisinde pazarlÄ±ÄŸa bÄ±rakÄ±larak, ihale sonuÃ§lanacaktÄ±r.
4- Muhammen satÄ±ÅŸ bedeli her taÅŸÄ±nmaz iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± belirlenmiÅŸ olup, GeÃ§ici teminat muhammen bedelinin (%3) nispetindedir.
5-Ä°haleye ait Åžartnameyi almak isteyenler yazÄ±lÄ± mÃ¼racaatlarÄ± halinde Belediyemiz Emlak ve Ä°stimlÃ¢k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden 1.000,00 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda temin edebilirler.
6- Ä°haleye KatÄ±lacak KiÅŸinin Ä°hale AnÄ±nda YanÄ±nda BulundurmasÄ± Gereken Evraklar:
Âa) TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olmak,
Âb) NÃ¼fus cÃ¼zdan sureti,
Âc) Ä°hale tarihine gÃ¶re 1 (bir) ay iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ iÅŸ veya ikametgÃ¢h adresini gÃ¶sterir belgenin ibrazÄ±,
Â d) Åžirket, kurum ve kuruluÅŸ adÄ±na ihaleye giriliyorsa, ÅŸirketi temsile yetkili olduÄŸuna dair yetki belgesi ve Â Â Â Â Â Â Â imza sirkÃ¼leri,
Â e) Ä°hale anÄ±nda SavcÄ±lÄ±ktan veya e-devlet Ã¼zerinden alÄ±nan adli sicil kaydÄ±,
Â f) GeÃ§ici teminatÄ±n yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz,
Â g) Posta ile yapÄ±lacak mÃ¼racaatlar kabul edilmeyecektir.
7-Â Belediyemize borcu olanlar ihaleye katÄ±lamaz.Â Â Â Â
8- Onaylanan ihale kararlarÄ±, Åžartnamenin 10. maddesinde belirtildiÄŸi Ã¼zere tebliÄŸinden itibaren 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunuâ€™nun 57. maddesi gereÄŸince 15 gÃ¼n iÃ§inde, ihale bedelini ve diÄŸer teminatlarÄ± peÅŸin Ã¶demek zorundadÄ±r. Bu zorunluluklara uymadÄ±ÄŸÄ± takdirde protesto Ã§ekmeye ve hÃ¼kÃ¼m almaya gerek kalmaksÄ±zÄ±n ihale bozulur ve geÃ§ici teminat gelir kaydedilir.
9- Ä°hale bedeli ve diÄŸer teminatlar Ã¶dendikten sonra on (10) iÅŸ gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde tapu devir iÅŸlemi yapÄ±lacaktÄ±r. Ä°haleyle ilgili her tÃ¼rlÃ¼ vergi, resim, harÃ§lar ve tapu devir iÅŸlemlerine ait giderler alÄ±cÄ±ya aittir.
10- Ä°haleye katÄ±lÄ±m saÄŸlayacak iÅŸtirakÃ§iler, ihale saatlerinde ihale sÃ¼recine baÄŸlÄ± deÄŸiÅŸiklik olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulunduracaklardÄ±r.
11- Ä°hale 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunuâ€™nun ilgili hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince yapÄ±lacak olup, idaremiz ihaleyi yapÄ±p yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.Â
12- Ä°hale ile ilgili diÄŸer ÅŸartlar Belediyemiz Emlak ve Ä°stimlÃ¢k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶ÄŸrenilebilir. 10.06.2024
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Mustafa BÃœYÃœKYAPICIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Belediye BaÅŸkanÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
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