Ä°HALE Ä°LANI

( Karacasu Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan )

1- MÃ¼lkiyeti Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ait Ä°lÃ§emiz YaylalÄ± Mahallesi bir (1) adet, Yenice Mahallesi altÄ± (6) adet toplam yedi (7) adet taÅŸÄ±nmaz satÄ±ÅŸÄ± Belediye Meclisimizin 08.05.2024 tarih ve 35 sayÄ±lÄ± kararÄ±na istinaden, 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunun 45. maddesine gÃ¶re 27.06.2024 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ AÃ§Ä±k (ArttÄ±rma) Teklif UsulÃ¼ ile SATIÅžI yapÄ±lacaktÄ±r.

2- Ä°haleler 27.06.2024 tarihinde, YaylalÄ± Mahallesi, 24. Sokak No:2 adresinde kayÄ±tlÄ± Karacasu Belediyesi ToplantÄ± Salonunda aÅŸaÄŸÄ±da belirtilen saatlerde yapÄ±lacaktÄ±r.



S.N

MAHALLE

MEVKÄ°Ä°

ADA/

PARSEL

YÃœZÃ–LÃ‡ÃœMÃœ

NÄ°TELÄ°ÄžÄ°

MUHAMMEN

SATIÅž BEDELÄ°

Ä°HALE SAATÄ°

GEÃ‡Ä°CÄ° TEMÄ°NAT

1

YaylalÄ± Mahallesi

Ã‡arÅŸÄ± iÃ§i

224/14

251,14 mÂ²

Arsa

5.000.000,00 TL

Â

14.00

150.000,00 TL

Â

2 Yenice/ Cumhuriyet Mahallesi KÃ¶yiÃ§i 249/7 1.219,33 mÂ² Arsa 3.500.000,00 TL

14.15 105.000,00 TL

Â

3 Yenice/ Zafer Mahallesi KÃ¶yiÃ§i 274/24 194,18 Â Â Â Â 2 katlÄ±

3 adet mesken

2 adet dÃ¼kkÃ¢n 3.000.000,00 TL 14.30 90.000,00 TL

4 Yenice/ Cumhuriyet Mahallesi

KÃ¶yiÃ§i

Â

249/6

672,80 mÂ²

Kargir Evli Arsa

2.000.000,00 TL

14.45

60.000,00 TL

5

Yenice/ YÄ±ldÄ±z Mahallesi

KÃ¶yiÃ§i

Â

246/2

441,93 mÂ²

Kargir Evli Arsa

1.500.000,00 TL

15.00

45.000,00 TL

6

Yenice Mahallesi

Fadime Ã‡eÅŸmesi

429/1

1.969,22 mÂ²

Zeytinli Tarla

600.000,00 TL

15.15

18.000,00 TL

7

Yenice Mahallesi

Fadime Ã‡eÅŸmesi

427/1

768,04 mÂ²

Zeytinli Tarla

Â

240.000,00 TL

15.30

7.200,00 TL





3- Ä°stekliler 27.06.2024 tarihinde ihale saatine kadar teminatlarÄ±nÄ± yatÄ±rarak Belediyemiz EncÃ¼meni huzurunda yapÄ±lacak ihaleye katÄ±labileceklerdir. Herhangi bir sebeple yapÄ±lamayan ihale ikinci ihale tarihi olan 04.07.2024 tarihinde aynÄ± yer ve saatte yapÄ±lacaktÄ±r. Ä°hale tekrar sonuÃ§lanmazsa 15 gÃ¼n iÃ§erisinde pazarlÄ±ÄŸa bÄ±rakÄ±larak, ihale sonuÃ§lanacaktÄ±r.



4- Muhammen satÄ±ÅŸ bedeli her taÅŸÄ±nmaz iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± belirlenmiÅŸ olup, GeÃ§ici teminat muhammen bedelinin (%3) nispetindedir.



5-Ä°haleye ait Åžartnameyi almak isteyenler yazÄ±lÄ± mÃ¼racaatlarÄ± halinde Belediyemiz Emlak ve Ä°stimlÃ¢k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden 1.000,00 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda temin edebilirler.



6- Ä°haleye KatÄ±lacak KiÅŸinin Ä°hale AnÄ±nda YanÄ±nda BulundurmasÄ± Gereken Evraklar:

Âa) TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olmak,

Âb) NÃ¼fus cÃ¼zdan sureti,

Âc) Ä°hale tarihine gÃ¶re 1 (bir) ay iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ iÅŸ veya ikametgÃ¢h adresini gÃ¶sterir belgenin ibrazÄ±,

Â d) Åžirket, kurum ve kuruluÅŸ adÄ±na ihaleye giriliyorsa, ÅŸirketi temsile yetkili olduÄŸuna dair yetki belgesi ve Â Â Â Â Â Â Â imza sirkÃ¼leri,

Â e) Ä°hale anÄ±nda SavcÄ±lÄ±ktan veya e-devlet Ã¼zerinden alÄ±nan adli sicil kaydÄ±,

Â f) GeÃ§ici teminatÄ±n yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz,

Â g) Posta ile yapÄ±lacak mÃ¼racaatlar kabul edilmeyecektir.



7-Â Belediyemize borcu olanlar ihaleye katÄ±lamaz.Â Â Â Â



8- Onaylanan ihale kararlarÄ±, Åžartnamenin 10. maddesinde belirtildiÄŸi Ã¼zere tebliÄŸinden itibaren 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunuâ€™nun 57. maddesi gereÄŸince 15 gÃ¼n iÃ§inde, ihale bedelini ve diÄŸer teminatlarÄ± peÅŸin Ã¶demek zorundadÄ±r. Bu zorunluluklara uymadÄ±ÄŸÄ± takdirde protesto Ã§ekmeye ve hÃ¼kÃ¼m almaya gerek kalmaksÄ±zÄ±n ihale bozulur ve geÃ§ici teminat gelir kaydedilir.



9- Ä°hale bedeli ve diÄŸer teminatlar Ã¶dendikten sonra on (10) iÅŸ gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde tapu devir iÅŸlemi yapÄ±lacaktÄ±r. Ä°haleyle ilgili her tÃ¼rlÃ¼ vergi, resim, harÃ§lar ve tapu devir iÅŸlemlerine ait giderler alÄ±cÄ±ya aittir.



10- Ä°haleye katÄ±lÄ±m saÄŸlayacak iÅŸtirakÃ§iler, ihale saatlerinde ihale sÃ¼recine baÄŸlÄ± deÄŸiÅŸiklik olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulunduracaklardÄ±r.



11- Ä°hale 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunuâ€™nun ilgili hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince yapÄ±lacak olup, idaremiz ihaleyi yapÄ±p yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.Â



12- Ä°hale ile ilgili diÄŸer ÅŸartlar Belediyemiz Emlak ve Ä°stimlÃ¢k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶ÄŸrenilebilir. 10.06.2024







Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Mustafa BÃœYÃœKYAPICIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Belediye BaÅŸkanÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â





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