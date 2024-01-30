İHALE İLANI ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin



a) Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30 / 2214 Faks: 0 222 227 96 07

c) Elektronik posta adresi : emlakveistimlak_md@odunpazari.bel.tr

d) İhalenin Yapılacağı yer :Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu



2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeli üzerinden kiraya yapılacaktır. Basılı Evrak Bedeli 1.000,00₺’dir. Listede(Tablo-1) belirtilen taşınmazların kira ödemeleri; yer tesliminden sonra 15 gün içerisinde 5 yıllık peşinen yatırılacak olup; sonraki yıllara ait kira ödemeleri ise güncel bedel üzerinden peşin aylık olarak gerçekleştirilecektir.



TABLO-1



KİRALAMA İŞİNİN ADI MUHAMMEN BEDEL (AYLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ VE SAATİ Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının -1. Bodrum Kat 2 nolu 89 m² işyerinin 10(on) yıl süreyle kiralanması işi 35.000,00₺ 126.000,00₺ 08.02.2024 10:00 Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının -1. Bodrum Kat 3 nolu 95 m² işyerinin 10(on) yıl süreyle kiralanması işi 37.000,00₺ 133.200,00₺ 08.02.2024 10:20 Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının -1. Bodrum Kat 4 nolu 97 m² işyerinin 10(on) yıl süreyle kiralanması işi 38.000,00₺ 136.800,00₺ 08.02.2024 10:40 Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının -2. Bodrum Katta yer alan 100 m² umumi tuvaletlerin 10(on) yıl süreyle kiralanması işi 2.500,00₺+KDV 9000,00₺ 08.02.2024 11:00



3- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeli üzerinden kiraya yapılacaktır. Basılı Evrak Bedeli 1.000,00₺’dir. Listede(Tablo-2) belirtilen taşınmazların kira ödemeleri; yer tesliminden sonra 15 gün içerisinde peşin aylık olarak gerçekleştirilecektir.

TABLO-2



KİRALAMA İŞİNİN ADI MUHAMMEN BEDEL (AYLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ VE SAATİ Orta Mahallesi, Kemal Zeytinoğlu Caddesi, Kurşunlu Külliyesi El Sanatları ve Lületaşı Faaliyetleri No:24 /B-11 bulunan El Sanatları Dükkanının 3 (üç) yıl süreyle kiralama işi 7.494,84₺+KDV 8.094,43₺ 08.02.2024 11:15 Ihlamurkent Mahallesi Nilüfer Caddesi No:18 adresinde, pazaryeri alanında bulunan 15 m² Çay Ocağı’nın 3 (üç) yıllık süre ile kiraya verilmesi işi. 8.838,25₺+KDV 9.545,31₺ 08.02.2024 11:30



4-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeli üzerinden kiraya yapılacaktır. Basılı Evrak Bedeli 1.000,00₺’dir. Listede(Tablo-3) belirtilen taşınmazın kira ödemeleri; yer tesliminden sonra 15 gün içerisinde 1 yıllık peşinen yatırılacak olup; sonraki yıllara ait kira ödemeleri ise güncel bedel üzerinden peşin aylık olarak gerçekleştirilecektir. İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler Atlıhanda bulunan aynı meslek gruplarından sadece 1(Bir) Dükkan kiralayabilirler. Birden fazla dükkan kiralayan isteklilerin tespit edilmesi halinde istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

TABLO-3



KİRALAMA İŞİNİN ADI MUHAMMEN BEDEL (AYLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ VE SAATİ Tapunun 153 ada 49 parselinde kayıtlı Paşa Mahallesi Pazaroğlu Sokak Atlıhan İş Merkezi No:8/6 adresinde bulunan Lületaşı, Minyatür, Çinicilik, Çömlekçilik, Gümüşçülük, Ebru veya Cam Sanatları faaliyetleri yürütülecek 64,92 m² işyerinin 10 (on) yıl süreyle kiralama işi 35.000,00₺+KDV 126.000,00₺ 08.02.2024 11:45

5- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. A maddesi gereği kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeli üzerinden kiraya yapılacaktır. Basılı Evrak Bedeli 2.500,00₺’dir. Listede(Tablo-4) belirtilen taşınmazların kira ödemeleri; yer tesliminden sonra 15 gün içerisinde 5 yıllık peşinen yatırılacak olup; sonraki yıllara ait kira ödemeleri ise güncel bedel üzerinden peşin aylık olarak gerçekleştirilecektir.



TABLO-4



KİRALAMA İŞİNİN ADI MUHAMMEN BEDEL (AYLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ VE SAATİ Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının 1. Kat 9 nolu Bağımsız Bölümde bulunan yardımcı üniteleriyle birlikte toplam 705 m² taşınmazın düğün salonu veya çok amaçlı salon olarak kullanılmak üzere 10(on) yıl süreyle kiralanması işi 90.000,00₺+KDV 324.000,00₺ 08.02.2024 13:15 Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının 2. Kat 11 nolu Bağımsız Bölümde bulunan yardımcı üniteleriyle birlikte toplam 705 m² taşınmazın düğün salonu veya çok amaçlı salon olarak kullanılmak üzere 10(on) yıl süreyle kiralanması işi 90.000,00₺+KDV 324.000,00₺ 08.02.2024 13:45



6- Kiralama İşinin Adı: Tapunun Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının -1. Katta satış alanı ve -2. Bodrum Katta depo alanı bulunan toplam 1016 m² işyerinin 24.000.000,00TL(yirmi dört milyon Türk Lirası Sıfır Kuruş) muhammen bedel üzerinden aylık kirası 200.000,00TL altında kalmamak kaydı ile %3,50 ciro üzerinden artırma yapılarak; yer tesliminden sonra 15 gün içerisinde 12.000.000,00TL(on iki milyon Türk Lirası Sıfır Kuruş)) bedelin peşinen yatırılması ve ciro üzerinden bulunan kira bedelinin peşinattan mahsup edilmesi; peşin alınan ücretin tamamının mahsup edilmesinden sonra kira ödemelerine ciro üzerinden devam edilmesi kaydı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi işi.



İli : Eskişehir

İlçesi : Odunpazarı

Taşınmazın adresi : Yenikent Mahallesi İrem Sokak No:2/1 Odunpazarı/Eskişehir

Ada/Parsel : Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde

Yapı Alanı : Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının -1. Katta satış alanı ve -2. Bodrum Katta depo alanı bulunan toplam 1016 m² işyeri

Cinsi ve Miktarı :1 adet depolu işyeri

İşin Süresi :İş yeri tesliminden itibaren 10 yıl

Muhammen Bedel :İhalede belirlenen aylık ciro oranı (en az %3,5) kira bedelidir. Ancak bu bedel 200.000,00 TL/ Ay altında olamaz. 10 yıllık muhammen bedel 24.000.000,00TL

Alt kira Bedeli :200.000,00 TL/ Ay (Ciro üzerinden hesaplanan aylık kira ödemeleri 12.000.000,00 TL tutarındaki peşinattan mahsup edilecek olup; mahsuplaşmanın bitiminde kira ödemelerine ciro üzerinden devam edilecektir. Ancak alt kira bedelinin altında kira ödemesi yapılamayacaktır. 200.000,00 TL/Ay olarak belirlenen alt kira bedeli her yıl TÜFE (12 aylık ortalamalara göre) oranında artış yapılarak güncellenecektir.)

Geçici Teminat : 720.000,00TL (Muhammen Bedelin %3’ü)

İhale Tarih ve Saati : 08.02.2024 Perşembe günü saat 14:15

Basılı Evrak Bedeli : 5.000,00TL



7-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

Tebligata açık ikametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir) Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir) Noter Tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İç Zarf: Açık Teklif Usulü ihalelerde bulunmayacak, yalnızca Kapalı Teklif Usulü İhalelerde bulunması zorunlu İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede belirtilen teklif mektubu), İhale konusu taşınmazların yerinde gezip gördüğünü, incelediğini, mevcut haliyle kabul ettiğine dair imzalı taahhütname, Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı. Kurşunlu Külliyesi El Sanatları ve Lületaşı Faaliyetleri No:24 /B-11 bulunan El Sanatları Dükkanının kiralama işinin ihale dosyasında meslek gurubu oda kaydı yada meslek gurubuna ait eğitim veya ustalık belgesi bulunacaktır. Atlıhan İş Merkezi işyeri kiralama ihalesi için; katılım sağlanılacak işyerinin belirtilen meslek grubuna ait Kültür Turizm Bakanlığından alınmış ustalık kimlik belgesi ve/veya kamu tüzel kişilerinin verdiği eğitim(katılım) sertifikası ve/veya meslek gurubu oda kaydı yada meslek gurubuna ait eğitim veya ustalık/kalfalık belgesi(Bu belgelerden en az bir tanesi)



TÜZEL KİŞİLERDEN:

Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış

meslek grubu oda kaydı,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

3. Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7. İç Zarf: Açık Teklif Usulü ihalelerde bulunmayacak, yalnızca Kapalı Teklif Usulü İhalelerde bulunması zorunlu İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede belirtilen teklif mektubu),

8. İhale konusu taşınmazların yerinde gezip gördüğünü, incelediğini, mevcut haliyle kabul ettiğine dair imzalı taahhütname,

9. Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

10. Kurşunlu Külliyesi El Sanatları ve Lületaşı Faaliyetleri No:24 /B-11 bulunan El Sanatları Dükkanının kiralama işinin ihale dosyasında meslek gurubu oda kaydı yada meslek gurubuna ait eğitim veya ustalık belgesi bulunacaktır.

11. Atlıhan İş Merkezi işyeri kiralama ihalesi için; katılım sağlanılacak işyerinin belirtilen meslek grubuna ait Kültür Turizm Bakanlığından alınmış ustalık kimlik belgesi ve/veya kamu tüzel kişilerinin verdiği eğitim(katılım) sertifikası ve/veya meslek gurubu oda kaydı yada meslek gurubuna ait eğitim veya ustalık/kalfalık belgesi(Bu belgelerden en az bir tanesi)

12. Dernek ve vakıflardan ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dahil yetkili organ tarafından alınmış kararın onaylı sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesini getirmek.



ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

8- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:



a) Tedavüldeki Türk Lirası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

9-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

10-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale iptal edilerek, teminatı gelir kaydolunur.

11- Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

12- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13 - Tapunun Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının içerisinde yer alan işyerleri, yer tesliminden sonra 15 gün içerisinde kiracı tarafından peşin ödemesi yatırılacak olup kullanıma hazır işyerleri için kira başlangıcı işyeri teslimi ile yapılacaktır. İşyeri Kullanıma hazır teslim edilemediği durumda faaliyet konusuna uygun hale getirmek için azami 60 gün süre verilecektir. İşyerinin bu süre içinde faaliyete girmesi durumunda kira başlangıcı işyerinin faaliyete geçtiği tarihte, bu süre içinde faaliyete girmemesi durumunda ise kira başlangıcı işyeri teslim tarihinden itibaren azami 60 gün sonra yapılacaktır.

İLAN OLUNUR.

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