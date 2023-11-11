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IĞDIR VERGİ DAİRESİNDEN 

IĞDIR VERGİ DAİRESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 00:00

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IĞDIR VERGİ DAİRESİNDEN 

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Iğdır Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve  müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 

2023 YILI ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ 

Sıra NoVergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/UnvanıADRESİVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıCeza TutarıToplam Borç
1618039359913770055828MEHMET ALİ MERTMAGADANSKAYA 56, BİŞKEK / KIRGIZ CUMHURİYETİ08/2015-08/2015001530802023053066awl00000012023053014awn00000090,0012.857,0012.857,00

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