IĞDIR VERGİ DAİRESİNDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Iğdır Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

2023 YILI ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ

Sıra No Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvanı ADRESİ Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Tutarı Toplam Borç 1 6180393599 13770055828 MEHMET ALİ MERT MAGADANSKAYA 56, BİŞKEK / KIRGIZ CUMHURİYETİ 08/2015-08/2015 0015 3080 2023053066awl0000001 2023053014awn0000009 0,00 12.857,00 12.857,00

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