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IĞDIR VERGİ DAİRESİNDEN 

IĞDIR VERGİ DAİRESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 00:00

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IĞDIR VERGİ DAİRESİNDEN 

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Iğdır Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve  müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 

2023 YILI ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
Sıra NoVergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/UnvanıADRESİVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıCeza TutarıToplam Borç
1031060511014031047460ZEHRA AKKUŞ30 RUE RABELAİS 93000 BOBİGNY / FRANSA CUMHURİYETİ01/2018-12/2018902390232019012266awf00000272019012214awh000002714.519,930,0014.519,93
2231064595038701448814ERHAN ÇATMAKARŞIYAKA MAH. ŞEHİT POLİS MEHMET ÖZDEMİR SK. Kapı No:43 Daire No:0 Tel: ARALIK IĞDIR01/2017-12/2017001000102022011366awh00000032022011314awj000004643.437,800,0043.437,80
3231064595038701448814ERHAN ÇATMAKARŞIYAKA MAH. ŞEHİT POLİS MEHMET ÖZDEMİR SK. Kapı No:43 Daire No:0 Tel: ARALIK IĞDIR01/2017-12/2017001030802022011366awh00000032022011314awj00000510,0022.703,0022.703,00
4588055736610630591410MUHAMMED KÖSEDAĞ80 REDINGTON ST 11706 BAY SHORE / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ12/2016-12/2016001500152022112466awk00000022022112414awm000002242.683,910,0042.683,91

 #ilangovtr Basın no ILN01925404

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#Basın No ILN01925404#İlangovtr