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IĞDIR VERGİ DAİRESİNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Iğdır Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|2023 YILI ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
|Sıra No
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvanı
|ADRESİ
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Ceza Tutarı
|Toplam Borç
|1
|0310605110
|14031047460
|ZEHRA AKKUŞ
|30 RUE RABELAİS 93000 BOBİGNY / FRANSA CUMHURİYETİ
|01/2018-12/2018
|9023
|9023
|2019012266awf0000027
|2019012214awh0000027
|14.519,93
|0,00
|14.519,93
|2
|2310645950
|38701448814
|ERHAN ÇATMA
|KARŞIYAKA MAH. ŞEHİT POLİS MEHMET ÖZDEMİR SK. Kapı No:43 Daire No:0 Tel: ARALIK IĞDIR
|01/2017-12/2017
|0010
|0010
|2022011366awh0000003
|2022011314awj0000046
|43.437,80
|0,00
|43.437,80
|3
|2310645950
|38701448814
|ERHAN ÇATMA
|KARŞIYAKA MAH. ŞEHİT POLİS MEHMET ÖZDEMİR SK. Kapı No:43 Daire No:0 Tel: ARALIK IĞDIR
|01/2017-12/2017
|0010
|3080
|2022011366awh0000003
|2022011314awj0000051
|0,00
|22.703,00
|22.703,00
|4
|5880557366
|10630591410
|MUHAMMED KÖSEDAĞ
|80 REDINGTON ST 11706 BAY SHORE / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
|12/2016-12/2016
|0015
|0015
|2022112466awk0000002
|2022112414awm0000022
|42.683,91
|0,00
|42.683,91
#ilangovtr Basın no ILN01925404