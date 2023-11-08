IĞDIR VERGİ DAİRESİNDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Iğdır Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

2023 YILI ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ Sıra No Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvanı ADRESİ Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Tutarı Toplam Borç 1 0310605110 14031047460 ZEHRA AKKUŞ 30 RUE RABELAİS 93000 BOBİGNY / FRANSA CUMHURİYETİ 01/2018-12/2018 9023 9023 2019012266awf0000027 2019012214awh0000027 14.519,93 0,00 14.519,93 2 2310645950 38701448814 ERHAN ÇATMA KARŞIYAKA MAH. ŞEHİT POLİS MEHMET ÖZDEMİR SK. Kapı No:43 Daire No:0 Tel: ARALIK IĞDIR 01/2017-12/2017 0010 0010 2022011366awh0000003 2022011314awj0000046 43.437,80 0,00 43.437,80 3 2310645950 38701448814 ERHAN ÇATMA KARŞIYAKA MAH. ŞEHİT POLİS MEHMET ÖZDEMİR SK. Kapı No:43 Daire No:0 Tel: ARALIK IĞDIR 01/2017-12/2017 0010 3080 2022011366awh0000003 2022011314awj0000051 0,00 22.703,00 22.703,00 4 5880557366 10630591410 MUHAMMED KÖSEDAĞ 80 REDINGTON ST 11706 BAY SHORE / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 12/2016-12/2016 0015 0015 2022112466awk0000002 2022112414awm0000022 42.683,91 0,00 42.683,91

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