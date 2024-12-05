×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ

IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 00:00

T.C. IĞDIR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/11 Ort. Gid. Satış

Memurluğumuzca Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/12/2021 tarih ve 2019/147 Esas, 2021/1478 sayılı kararı ile Iğdır İli Merkez İlçesi Örüşmüş Köyü 105 ada 5 parsel, 119 ada 5 parsel, 118 ada 3 parsel, 101 ada 1 parsel, 239 ada 14, 20, 21 parsel, 228 ada 4 parsel, 229 ada 9 parsel, 235 ada 4 parsel, 208 ada 28, 4 parsel sayılı taşınmazların umum arasında açık arttırma suretiyle satışına ilişkin 13/07/2024 tarihinde yapılan kıymet takdiri sonucunda; kıymet takdir tutanakları ve bilirkişi raporlarının hissedar mirasçısı 107*****920 T.C. Kimlik Nolu, H***n ve A**l oğlu, 1987 d.lu Halil İbrahim AKMUGAN' a tebliğinin gerektiği ancak yapılan tüm aramalara rağmen adı geçenin açık adresi tespit edilemediğinden ve kendisine tebliğ yapılamadığından, mirasçı Halil İbrahim AKMUGAN' a memurluğumuzca yapılan kıymet takdirine ilişkin raporların tebliğine karar verilmiş olup; aşağıda ada parsel, alanı ile değerleri belirtilen taşınmazlar için yapılan kıymet takdirine ilişin olarak; 7 gün içerisinde Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesine itirazda bulunula bileceği, iş bu ilanın Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Iğdır İli Merkez İlçesi Örüşmüş Köyü
Ada/Parsel NoTaşınmaz Alanı (m2)Taşınmaz Değeri
105/5 2.981,9520.157,98 TL
119/5 17.006,64114.964,89 TL
188/37.203,1848.693,50 TL
101/13.460,2223.391,09 TL
239/14 5.927,4440.069,49 TL
239/20 11.077,3374.882,75 TL
239/21 3.389,1222.910,45 TL
228/4 3.177,2758.527,66 TL
229/92.401,0824.010,80 TL
235/4 7.395,7349.995,13 TL
208/28 10.571,2885.733,08 TL
208/4 20.137,80163.317,56 TL

 

#ilangovtr Basın no ILN02134487