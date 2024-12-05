IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. IĞDIR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı : 2024/11 Ort. Gid. Satış
Memurluğumuzca Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/12/2021 tarih ve 2019/147 Esas, 2021/1478 sayılı kararı ile Iğdır İli Merkez İlçesi Örüşmüş Köyü 105 ada 5 parsel, 119 ada 5 parsel, 118 ada 3 parsel, 101 ada 1 parsel, 239 ada 14, 20, 21 parsel, 228 ada 4 parsel, 229 ada 9 parsel, 235 ada 4 parsel, 208 ada 28, 4 parsel sayılı taşınmazların umum arasında açık arttırma suretiyle satışına ilişkin 13/07/2024 tarihinde yapılan kıymet takdiri sonucunda; kıymet takdir tutanakları ve bilirkişi raporlarının hissedar mirasçısı 107*****920 T.C. Kimlik Nolu, H***n ve A**l oğlu, 1987 d.lu Halil İbrahim AKMUGAN' a tebliğinin gerektiği ancak yapılan tüm aramalara rağmen adı geçenin açık adresi tespit edilemediğinden ve kendisine tebliğ yapılamadığından, mirasçı Halil İbrahim AKMUGAN' a memurluğumuzca yapılan kıymet takdirine ilişkin raporların tebliğine karar verilmiş olup; aşağıda ada parsel, alanı ile değerleri belirtilen taşınmazlar için yapılan kıymet takdirine ilişin olarak; 7 gün içerisinde Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesine itirazda bulunula bileceği, iş bu ilanın Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
|Iğdır İli Merkez İlçesi Örüşmüş Köyü
|Ada/Parsel No
|Taşınmaz Alanı (m2)
|Taşınmaz Değeri
|105/5
|2.981,95
|20.157,98 TL
|119/5
|17.006,64
|114.964,89 TL
|188/3
|7.203,18
|48.693,50 TL
|101/1
|3.460,22
|23.391,09 TL
|239/14
|5.927,44
|40.069,49 TL
|239/20
|11.077,33
|74.882,75 TL
|239/21
|3.389,12
|22.910,45 TL
|228/4
|3.177,27
|58.527,66 TL
|229/9
|2.401,08
|24.010,80 TL
|235/4
|7.395,73
|49.995,13 TL
|208/28
|10.571,28
|85.733,08 TL
|208/4
|20.137,80
|163.317,56 TL
#ilangovtr Basın no ILN02134487