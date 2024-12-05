IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. IĞDIR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/11 Ort. Gid. Satış

Memurluğumuzca Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/12/2021 tarih ve 2019/147 Esas, 2021/1478 sayılı kararı ile Iğdır İli Merkez İlçesi Örüşmüş Köyü 105 ada 5 parsel, 119 ada 5 parsel, 118 ada 3 parsel, 101 ada 1 parsel, 239 ada 14, 20, 21 parsel, 228 ada 4 parsel, 229 ada 9 parsel, 235 ada 4 parsel, 208 ada 28, 4 parsel sayılı taşınmazların umum arasında açık arttırma suretiyle satışına ilişkin 13/07/2024 tarihinde yapılan kıymet takdiri sonucunda; kıymet takdir tutanakları ve bilirkişi raporlarının hissedar mirasçısı 107*****920 T.C. Kimlik Nolu, H***n ve A**l oğlu, 1987 d.lu Halil İbrahim AKMUGAN' a tebliğinin gerektiği ancak yapılan tüm aramalara rağmen adı geçenin açık adresi tespit edilemediğinden ve kendisine tebliğ yapılamadığından, mirasçı Halil İbrahim AKMUGAN' a memurluğumuzca yapılan kıymet takdirine ilişkin raporların tebliğine karar verilmiş olup; aşağıda ada parsel, alanı ile değerleri belirtilen taşınmazlar için yapılan kıymet takdirine ilişin olarak; 7 gün içerisinde Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesine itirazda bulunula bileceği, iş bu ilanın Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Iğdır İli Merkez İlçesi Örüşmüş Köyü Ada/Parsel No Taşınmaz Alanı (m2) Taşınmaz Değeri 105/5 2.981,95 20.157,98 TL 119/5 17.006,64 114.964,89 TL 188/3 7.203,18 48.693,50 TL 101/1 3.460,22 23.391,09 TL 239/14 5.927,44 40.069,49 TL 239/20 11.077,33 74.882,75 TL 239/21 3.389,12 22.910,45 TL 228/4 3.177,27 58.527,66 TL 229/9 2.401,08 24.010,80 TL 235/4 7.395,73 49.995,13 TL 208/28 10.571,28 85.733,08 TL 208/4 20.137,80 163.317,56 TL

#ilangovtr Basın no ILN02134487