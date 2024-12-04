IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/18 Tereke

SIRA CETVELİ VE ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET İLANI

MİRAS BIRAKAN : SALİH ARAS - 57364603026

Miras bırakan Salih ARAS hakkındaki iflas yoluyla tereke tasfiye işleminde; İ.İ.K 206 ve 207. maddeleri gereğince tasfiye memurluğumuzca düzenlenen sıra cetveli “Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Merkez/ IĞDIR” adresinde bulunan tasfiye memuru Turgay ŞAŞMAZ'ın odasında incelemeye hazır bulundurulmuştur.

Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün içinde iflasa karar verilen Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içinde şikâyet yoluyla Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesinde ileri sürülebileceği; İİK 223/3 hükmü uyarınca kararların tebliği için masraf bırakanlar yönünden sürelerin sıra cetveli ve derece kararı ilanı tarihinden değil kararların tebliği tarihinden başlayacağı, gereken kanuni işlemin ifası için alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 28/12/2024 günü saat 11:00'de “Iğdır Baro Evi Konferans Salonunda” hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İİK'nun 232, 234 ve 235 maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02134219