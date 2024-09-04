IĞDIR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. IĞDIR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI Sıra İl/İlçe Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hisse Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Saati 1 Iğdır/Merkez Söğütlü Mah. 3186 1 27.397,23 Tam Açık Spor Tesis Alanı Açık Spor Tesis Alanı 17.370.000,00 TL 5.211.000,00 TL 16.09.2024 14:00

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte Iğdır Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Binası 2. kat) toplanacak komisyonca yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; gerçek kişilerde: yasal yerleşim yeri belgesi ile nüfus cüzdan fotokopisi, T.C kimlik numarası, tüzel kişilerde ise vergi kimlik numarası, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ayrıca satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu verilmesi halinde “ teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir. Teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur.

3- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4- Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilemez.

5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi ,resim ve harçtan (K.D.V., Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep edilmesi halinde bu bedelin ¼’ü peşin kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl vade ile 8 eşit taksit yapılabilmektedir. Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 oranında indirim uygulanacaktır.

6-Taşınmaz malın yapılacak olan satış ihale sonucunda oluşacak bedel üzerinden ayrıca 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye bedeli alınacaktır.

7- İhale bilgileri, Türkiye genelinde, www.milliemlak.gov.tr ve https://igdir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Tel (476) 227 67 04

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

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