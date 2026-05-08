IĞDIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

IĞDIR

IĞDIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas no: 2025/18

İLAN

Mahkememizin 2025/18 Esas sayılı dosyasında Cevdet ve Gülüzar'dan olma, 22/08/1979 doğumlu davalı Fırat Malgaz (TC NO:47428580424)'a dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun davalıya tebliğ edilmesi gerektiğinden; tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresineulaşılamadığı vetebliğ yerine geçmek üzere 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup,HMK'nın 317/2maddesi gereğince dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunakarşı iş bu ilanının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap verilmediği taktirde yokluğundayapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02464450