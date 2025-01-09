T.C.

IĞDIR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

09/09/2024

Sayı : 2023/519 Esas

Davacı ERGÜN TAMER ile Davalılar KÜLLÜK KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle dava konusu kuzeyi Iğdır İli, Merkez İlçesi, Küllük Köyü 182 ada 1 parsel ve maliki Mehmet Kum'a ait olan taşınmaz, batısı Iğdır ili Merkez İlçesi, Küllük Köyü 188 ada 93 parsel ve Iğdır Kapalı S Tipi Kapalı Ceza evi olan, doğusu Iğdır ili Merkez İlçesi, Küllük Köyü183 ada 3 parsel, 183 ada 4 parsel ve 183 ada 5 parsel, güneyi tapulama dışı alan olan ve Selim Tamer zilyetiğindeki tarla ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunun 713. Maddesine göre olağanüstü kazandırıcı zaman aşımı iddiası ile tapu iptali ve tescil davası açıldığı, iş bu davaya itiraz edenlerin ilandan başlayarak üç ay içerisinde Iğdır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/519 Esas sayılı dosyasına sunacakları dilekçe ile itiraz etmeleri hususu ilanen duyurulur.

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