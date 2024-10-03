T.C. IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

09/09/2024

Sayı : 2018/705 Esas

Mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda Almanya ülkesinde ikamet eden davalı Abdullah ASAR'a ulaşılamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacılar Abbas Karadağ ve İbrahim Karadağ tarafından davalılar Abdullah Asar, Döne Tağal, Sevda Deliktaş, Ayna Asar, Kader Sarısu, Eser Asar, Aziz Asar ve Turna Asar aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil istemli davasının açıldığı, dava konusu Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Ergenekon Mah. 110 ada 1 parsel,101 ada 567 parsel ve Iğdır ili, Karakoyunlu ilçesi Fatih Mah. 156 ada 57 parsel sayılı taşınmazların davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile verilecek yeni mirasçılık belgesi uyarınca müvekkilerinin hissesi oranında adlarına tesciline karar verilmesini talep ettiği, taraflara HMK'nun 139. Maddesi uyarınca, 12/02/2025 günü saat 09:00'da ön inceleme duruşması için Iğdır 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması, mahkemede hazır bulunmaması takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapması ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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