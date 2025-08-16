İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

AVRUPA (262) İSTANBUL YDKŞ BÖLGESİ ÇELİK, POLİETİLEN VE SERVİS HATTI İNŞAATI

Avrupa (262) İstanbul YDKŞ Bölgesi Çelik, Polietilen ve Servis Hattı İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2025/1225726

1- İdarenin

1.1. Adı: İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1.2. Adresi: Kazım Karabekir Cad. No:4 34060 Alibeyköy EYÜPSULTAN/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası: 0212 499 13 07

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati: 09.09.2025 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adresi: İGDAŞ Genel Müdürlüğü / Satınalma Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan-İstanbul

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı: Avrupa (262) İstanbul YDKŞ Bölgesi Çelik, Polietilen ve Servis Hattı İnşaatı

3.2. Niteliği, türü ve miktarı: 15.000 m Çelik Hat, 76.000 m Polietilen Hat, 4.000 adet Gazlı/Gazsız Servis Kutusu

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: İmalatlar İGDAŞ Birim Fiyat Tarifleri ekinde yer alan tip kesitlere göre İstanbul Yapı Denetim Koordinasyon Şefliği Bölgelerinde muhtelif cadde ve sokaklarda yapılacaktır. İhtiyaç durumunda; İdarenin uygun görmesi halinde Yüklenici İstanbul il sınırları dahilindeki her lokasyonda çalıştırılabilir. Bu durumda yüklenici herhangi bir ek talepte bulunmayacaktır.

3.4. Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.

3.5. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikası

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan A/III Grubu işlerdir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari

Oran Azami

Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Ø 63 PE BORU FERŞİ 13,959% 17,061% 6,1 Ø 110 PE BORU FERŞİ 14,337% 17,523% 6,2 Ø 125 PE BORU FERŞİ 11,682% 14,278% 5,1 SERVİS HATTI FERŞİ 2,574% 3,146% 1 GAZLI HATTA SERVİS HATTI FERŞİ 11,7% 14,3% 5,1 SERVİS HATTI SEMER MONTAJI 0,603% 0,737% 0,2 GAZLI HATLARDA SERVİS HATTI SEMER MONTAJI 2,619% 3,201% 1 SERVİS HATTI KUTU MONTAJI 0,594% 0,726% 0,2 GAZLI HATTA SERVİS HATTI KUTU MONTAJI 2,52% 3,08% 1 Ø 63 PE VANA MONTAJI 0,01% 0,1% 0,1 Ø 110 PE VANA MONTAJI 0,144% 0,176% 0,1 Ø 125 PE VANA MONTAJI 0,01% 0,11% 0,1 4”/110'a METAL PLASTİK MONTAJI 0,01% 0,1% 0,1 6”/125'e METAL PLASTİK MONTAJI 0,108% 0,132% 0,1 63-110-125 (Ø) PE VANA YERİ HAZIRLANMASI 0,441% 0,539% 0,2 GAZLI HATLARDA KEP NOKTASI YERİ HAZIRLANMASI 0,126% 0,154% 0,1 4" ST BORU FERŞİ 1,936% 2,904% 0,95 6" ST BORU FERŞİ 7,848% 11,772% 3,8 8" ST BORU FERŞİ 1% 1,5% 0,5 12" ST BORU FERŞİ 0,392% 0,588% 0,2 24" ST BORU FERŞİ 1,096% 1,644% 0,5 30" ST BORU FERŞİ 0,552% 0,828% 0,25 4" ST GÖMÜLÜ VANA MONTAJI 0,126% 0,154% 0,1 6" ST VANA MONTAJI (VANA ODACIĞI İÇİNE) 0,234% 0,286% 0,1 8" ST VANA GRUBU MONTAJI 0,01% 0,1% 0,1 8" GÖMÜLÜ TİP VANA ODASI İNŞAATI 0,01% 0,1% 0,1 12" ST VANA GRUBU MONTAJI 0,01% 0,1% 0,1 12" GÖMÜLÜ TİP VANA ODASI İNŞAATI 0,01% 0,1% 0,1 24" ST VANA GRUBU MONTAJI 0,01% 0,1% 0,1 24" GÖMÜLÜ TİP VANA ODASI İNŞAATI 0,01% 0,1% 0,1 30" ST VANA GRUBU MONTAJI 0,01% 0,1% 0,1 30" GÖMÜLÜ TİP VANA ODASI İNŞAATI 0,01% 0,1% 0,1 4" ST BORU İLE 5 m'ye KADAR DERE GEÇİŞİ İNŞAATI 0,01% 0,1% 0,1 4" ST BORU İLE 5 mt'den FAZLA DERE GEÇİŞİ İNŞAATI 0,01% 0,1% 0,1 6" ST BORU İLE 5 M' YE KADAR DERE GEÇİŞİ İNŞAATI 0,01% 0,1% 0,1 6" ST BORU İLE 5 M' DEN FAZLA DERE GEÇİŞİ İNŞAATI 0,01% 0,1% 0,1 HER TÜRLÜ ZEMİN CİNSİNDE YATAY YÖNVERİLEBİLİR DELGİ MAKİNASI İLE Ø200 (PN 16 İÇİN) HDPE KILIF BORULU ÖZEL GEÇİŞ (Ø63 ve Ø110 için) 0,288% 0,352% 0,1 HER TÜRLÜ ZEMİN CİNSİNDE YATAY YÖNVERİLEBİLİR DELGİ MAKİNASI İLE Ø225 (PN 16 İÇİN) HDPE KILIF BORULU ÖZEL GEÇİŞ (Ø125 için) 3,123% 3,817% 1,35 5.000 m3/h lık BÖLGE REGÜLATÖRÜ MONTAJI 0,477% 0,583% 0,2 7 cm. KALINLIĞINDA TRANŞE ÜZERİ ASFALT KAPLAMA YAPILMASI 7,672% 11,508% 3,8 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI VE ELEKTR. DUYAR. FİNİŞER İLE 7 cm ASFALT KAPLAMA YAPILMASI 0,504% 0,756% 0,25

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.

28.01.2021 tarih ve 31378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketince ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN02278920