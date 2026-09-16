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İDİL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İDİL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 00:00

İDİL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: Türkiye Elektrik Dağıtım Dağıtım A.Ş. Aşağıda dosya numaraları, malikleri ve yüzölçümleri belirtilen taşınmazlar hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Dağıtım A.Ş. tarafından bedel tespiti ve adına tescili için Mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltileceği ve dava açanların mahkememize bilgi vermeleri gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası İdil Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, hak sahibi veya hak sahibi olduğunu iddia eden şahısların mahkememize müracaat edebileceği, bu konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, hak sahiplerinin ve ileride çıkması muhtemel hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz etmedikleri taktirde dava dosyasına müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerektiği hususu 2942 sayılı Kanunun 4650 Kanunun 5. Maddesi ile değişik 10. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca ilgililere ilan olunur.

MAHKEMESİDOSYA NOMALİK ADI SOYADITAŞINMAZIN ADA/PARSEL NOKAMULAŞTIRILACAK ALAN M²
İdil 1. Asliye Hukuk Mahkemesi2025/970 EsasSaliba ERDENŞırnak İdil Haberli Köyü 104ada 12 parsel3,61 m2 kamulaştırılan alan(pilon yeri) ve 704,76 m2 irtifakalanı
İdil 1. Asliye Hukuk Mahkemesi2025/974 EsasBenyamin TUTUKŞırnak İdil Haberli Köyü 146ada 46 parsel638,2 m2irtifak alanı
İdil 1. Asliye Hukuk Mahkemesi2025/976 Esas-Barsom TÜRKMEN
-Görgüs TÜRKMEN		Şırnak İdil Haberli Köyü 147ada 34 parsel6,82 m2 kamulaştırılan alan (pilon yeri) ve 1089,46 m2
İdil 1. Asliye Hukuk Mahkemesi2025/978 EsasFerit ALTİNŞırnak İdil Haberli Köyü 147ada 1 parsel343,9 m2 irtifak alanı
İdil 1. Asliye Hukuk Mahkemesi2025/980 Esas-Barsom TÜRKMEN
-Görgüs TÜRKMEN		Şırnak İdil Haberli Köyü 147ada 26 parsel117,21 m² irtifak alanı
İdil 1. Asliye Hukuk Mahkemesi2025/982 EsasBihnan ERSAYŞırnak İdil Sarı Köyü 108ada 1 parsel8,58 m2 kamulaştırılan alan(pilon yeri) ve 1565,15 m2irtifak alanı
İdil 1. Asliye Hukuk Mahkemesi2025/984 EsasYakup TUTAKŞırnak İdil Sarı Köyü 108ada 7 parsel5,76 m2 kamulaştırılan alan(pilon yeri) ve 638,11 m2 irtifak alanı
İdil 1. Asliye Hukuk Mahkemesi2025/986 Esas-Bünyamin YILDIZ-Hanno YILDIZ
-Zeki YILDIZ		Şırnak İdil Sarı Köyü 123ada 5 parsel485,79 m² irtifak alanı
İdil 1. Asliye Hukuk Mahkemesi2025/972 EsasGevriye TÜRÇİNŞırnak İdil Haberli Köyü 104ada 43 parsel3,8 m2 kamulaştırılan alan(pilon yeri) ve 180,46 m2irtifak alanı

#ilangovtr Basın no ILN02549570