İBB İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
FREN TEST CİHAZI, AKS BOŞLUK KONTROL CİHAZI, FAR TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Fren Test Cihazı, Aks Boşluk Kontrol Cihazı, Far Test Cihazı (Montaj Dahil) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/2119765
|1-İdarenin
1.1. Adı
:
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
1.2. Adresi
:
Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Tünel 34420 Beyoğlu/İstanbul
1.3. Telefon numarası
:
0212 372 34 35
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|23.11.2026 - 10:30
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı 4. kat Komisyon odası Arap Camii Mah. Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No:8 Karaköy Gar Binası 34421 Tünel Beyoğlu/İSTANBUL
|3- İhale konusu mal alımının
|3.1. Adı
|Fren Test Cihazı, Aks Boşluk Kontrol Cihazı, Far Test Cihazı Alımı (Montaj Dahil)
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|3 Kalem Fren Test Cihazı, Aks Boşluk Kontrol Cihazı, Far Test Cihazı (Montaj Dahil) / Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İkitelli Garajı
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|Teslim süresi; işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul sınırları içinde İdarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında İdareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 75 takvim günüdür. - Kesin kabul ve Garanti süresi içerisinde yüklenicinin hatasından kaynaklanan eksik, arızalı ve hasarlı mallara ilişkin her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır. - Kesin Kabul tarihinden 2 (İki) yıl sonra yüklenicinin garanti süresi sona erer. -Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.
|3.5. İşe başlama tarihi
|Sözleşme tarihini izleyen ilk Takvim Günü içinde.
|4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02587633