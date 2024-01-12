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İ L A N T.C. YENİŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N T.C. YENİŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 00:00

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İ L A N
T.C. YENİŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/661 Esas
Konu : gaiplik ilanı

MALİYE HAZİNESİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Bursa İli Yenişehir İlçesi Çayır Mahallesi 97 ada 2 parsel sayılı taşınmazın hissedarları olan İsmail oğlu Mahmut, İsmail kızı Ayşe, İsmail kızı Necibe, İsmail Kızı Zera, Osman kızı Refia, İbrahim oğlu Şükrü,Osman kızı Edibe,İbrahim kızı Adviye'nin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişiler hakkında bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/01/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01966829

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#ILN01966829#İlangovtr