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İ L A N T.C. URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N T.C. URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 00:00

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Sayı : 2022/191 Esas 07/06/2023MALİYE HAZİNESİ ile İZMİR DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda bilgileri bulunan ve gaipliğine karar verilenlerin gaipliği hakkında kişileri bilen ve tanıyan kimse olup olmadığı, bilgisi ve yakınlığı olanların, 6 ay içinde mahkememiz işbu dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
1-İzmir İli, Urla İlçesi Yenice mahallesi Filiz Sk. 28 pafta 166 ada 19 parselde 1/5 e hisse sahipleri soyadları ve başkaca kimlik bilgileri bulunmayan VEHBİ ve HATİCE isimli şahıslar.

#ilangovtr Basın no ILN01847343

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#Basın No ILN01847343#İlangovtr