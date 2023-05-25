İ L A N T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas08/04/2023

Konu : Gaiplik ilanı

MALİYE HAZİNESİ ile ÖMER FARUK ÖNEL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Manisa İli Soma İlçesi Kurtuluş Mah.Güllüce Mevkii 64 Ada, 1 Parsel (ifraz sonrası 64 Ada 78,79 ve 80 Parsel) nolu taşınmazın maliki Halil Kızı Safiye'den haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların Soma 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/450 esas sayılı dosyasına İVEDİLİKLE haber vermeleri Türk Medeni Kanunu 588 ile 32 ve 33. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 08/04/2023

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