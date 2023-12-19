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İ L A N T.C. SİNOP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

İ L A N T.C. SİNOP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 00:00

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İ L A N

T.C.
SİNOP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
ESAS NO: 2023/32 Ort. Gid. Satış

Memurluğumuzca yapılacak olan satış işlemlerine esas olmak üzere; hissedarlar Mehmet KOCATEPE(Ali ve Feride oğlu, 1974 doğumlu), Metin KOCATEPE(Ali ve Feride oğlu, 1975 doğumlu), Mikayil KOCATEPE(Ali ve Feride oğlu, 1985 doğumlu) ve Sevgi BAYRAK'ın(Bilal ve Sehibe kızı, 1976 doğumlu) adresine ulaşılamadığından kıymet takdiri raporu tebliğ edilememiş olup, bu nedenle raporun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Sinop, Merkez, Sarıkum Köyünde bulunan;
ADA PARSEL MUHAMMEN BEDEL
116 3 959.066,15 TL
123 20 62.499,51 TL
129 1 351.269,08 TL
129 15 1.481.641,04 TL
133 10 1.272.214,80 TL
135 4 2.246.590,01 TL
135 10 220.313,21 TL21.06.2023 havale tarihli bilirkişi raporuyla tespit edilen taşınmazların muhammen bedelleri yukarıda belirtilmiş olup, yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasçılara işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tespit edilen kıymet takdirine karşı 7 gün içinde Sinop Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kıymet takdirine itiraz davası açılabileceği, ilanen tebliğ olunur.15/12/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01953504

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#ILN01953504#İlangovtr