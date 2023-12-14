İ L A N T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/767 Esas09/10/2023

Mahkememiz dosyasında davacı Maliye Hazinesi vekilince Samsun İli İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi 322 ada 12 parsel sayılı taşınmazda hissesi bulunan Hüseyin Hüsnü oğlu Ali ve Hüseyin Hüsnü kızı Seher'in Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/04/2008 tarih 2008/211 E. 2008/432 K. sayılı kararı ile Ömer Bolat'ın kayyım olarak atandığı, kayyım yolu ile idareye ilişkin 10 yıllık sürenin 01/04/2018 tarihinde sona erdiği belirtilerek TMK 588/1 maddesi gereğince gaibe ait banka hesaplarındaki paraların nemalarıyla birlikte Hazine'ye irat kaydedilmesi ve adı geçen şahısların gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, gaipliğine karar verilmesi talep edilen Hüseyin Hüsnü oğlu Ali ve Hüseyin Hüsnü kızı Seher hakkında bilgisi olanların ya da hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi halde Hüseyin Hüsnü oğlu Ali ve Hüseyin Hüsnü kızı Seher'in GAİPLİKLERİNE KARAR VERİLEREK, Samsun İli İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi 322 ada 12 parsel sayılı taşınmazın satışından ve kiraya verilmelerinden elde edilen bedelin Hüseyin Hüsnü oğlu Ali ve Hüseyin Hüsnü kızı Seher adına açılan T.C Ziraat Bankası Samsun Merkez şubesi TR94 0001 0002 2239 9275 7850 72iban numaralı hesapta bulunan paraların nemaları ile birlikte HAZİNEYE İNTİKALİNE karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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