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İ L A N T.C. ÖDEMİŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N T.C. ÖDEMİŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 00:00

Sayı : 2023/707 Esas 01/04/2023

Davacı tarafından mahkememizde açılan gaiplik davasının yapılan yargılamasında;
Davacı Şevki Tutar vekili, dava dilekçesi ile; Halil ve Hanife oğlu "İsmail -" in uzun yıllardır kayıp olduğunu, kendisinden bugüne kadar herhangi bir haber alınamadığını belirterek"İsmail -" in gaipliğine karar verilmesini istemiştir.
İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Mescitli Mahallesi Cilt No:59, Hane No:67, BSN:2' de nüfusa kayıtlı, 39610630154 TC kimlik nolu, Halil ve Hanife' den olma, 01/07/1892 doğumlu "İsmail -" uzun yıllardır haber alınamadığı iddia edildiğinden, yukarıda kimlik bilgileri yazılı "İsmail -" hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilk ilanın yapıldığı günden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü yada yazılı bildirmeleri ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01825568

 

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#Basın No ILN01825568#İlangovtr