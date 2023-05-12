Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İ L A N T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 00:00

Sayı : 2022/1736 Esas

SERDEM SEVİNÇ YEŞİLLE'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen DENİZ YEŞİLLER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/04/2023GAİP TC KİMLİK NO : 29801081582
ADI SOYADI : DENİZ YEŞİLLER
BABA ADI : ÜMMET
ANA ADI : KADRİYE
DOĞUM TARİHİ : 29/09/1979
DOĞUM YERİ : İZMİR
İKAMETGAH ADRESİ : Yıldız Mah.242/16 Sok. No.58 Kapı No:8 Buca Buca/ İZMİR

#ilangovtr Basın no ILN01827241

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01827241#İlangovtr