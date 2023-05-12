İ L A N T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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SERDEM SEVİNÇ YEŞİLLE'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen DENİZ YEŞİLLER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/04/2023GAİP TC KİMLİK NO : 29801081582
ADI SOYADI : DENİZ YEŞİLLER
BABA ADI : ÜMMET
ANA ADI : KADRİYE
DOĞUM TARİHİ : 29/09/1979
DOĞUM YERİ : İZMİR
İKAMETGAH ADRESİ : Yıldız Mah.242/16 Sok. No.58 Kapı No:8 Buca Buca/ İZMİR