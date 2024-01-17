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İ L A N T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İ L A N T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 00:00

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İ L A N
T.C.
HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2022/825 Esas

Davalı - Ayşe Gürbüz Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı Ayşe Gürbüz arasında mahkememizde görülmekte olan (Kamulaştırma) davası nedeniyle;Davalı Ayşe Gürbüz'ne yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Bilirkişi Raporlarının tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01968065

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#ILN01968065#İlangovtr