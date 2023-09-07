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İ L A N T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 00:00

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İ L A N
T.C.
ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı 2022/762 Esas

DAVACI : ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEKİLLER : Av. BURAK SERHAT İŞBAR
DAVALILAR : 1- MEHMET KAMİL ŞERBETCİOĞLU - 15017208622-
2- YÜCEL GÜRAY - 13256098790
DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)
DAVA TARİHİ : 20/12/2022
İLAN MUHATABI MEHMET KAMİL ŞERBETÇİOĞLU
Davacı, ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar, MEHMET KAMİL ŞERBETCİOĞLU, YÜCEL GÜRAY arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 05/10/2023 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01887263

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#ILN01887263#İlangovtr