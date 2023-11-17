×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İ L A N T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 00:00

.

İ L A N
T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1433 Esas Aşağıda açık kimliği bulunan ve 1982 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 42718910844
ADI SOYADI : ALEATTİN TOPRAK
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : HATUN
DOĞUM TARİHİ : 27/10/1960
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
İKAMETGAH ADRESİ : Cami Kebir Mah. Müze Sk. No:6 İç Kapı No:4Sur/ DİYARBAKIR

 

#ilangovtr Basın no ILN01932834

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01932834#İlangovtr