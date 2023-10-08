İ L A N T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/194 Esas 28/09/2023 Konu : Gaiplik 1. ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının verilen duruşma ara kararı uyarınca;

Dava konusu Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Silahtarağa mah, 3265 ada 5 parsel sayılı (imar uygulaması öncesi 454 ada 2 parsel sayılı) arsa vasıflı taşınmazın 1/3 hissesinin Saniye, 1/3 hissesinin Vahit kızı İfakat ve 1/3 hissesinin Vahit oğlu İzzet adlarına kayıtlı olduğu, bu paylara Çorlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/1705 esas , 2009/392 sayılı kararı ile Çorlu Mal Müdürünün kayyım tayin edildiği, taşınmazın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfına ait olup gaiplik kararı verilmek suretiyle iş bu taşınmazın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup;

Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Silahtarağa mah, 3265 ada 5 parsel sayılı (imar uygulaması öncesi 454 ada 2 parsel sayılı) arsa vasıflı taşınmazın maliklerinden Saniye, Vahit kızı İfakat ve Vahit oğlu İzzet hakkında bilgisi olan kişilerin, iş bu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren duruşma günü olan 27/12/2023 günü saat 10:40'a kadar yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin TMK 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği ilan olunur.28/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01905190