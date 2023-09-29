İ   L  A  N ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Mülkiyeti Onikişubat Belediyemize ait olan İlçemiz Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu parselde kayıtlı 907,95 m² yüzölçümlü tam parsel Belediyemiz adına kayıtlı olup 05/09/2023 tarihli ve 2023/497 sayılı Belediyemiz Encümen Kararına istinaden satılacaktır.
- İhalesi 11 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 14:00 'de, ‘Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı No:134A Onikişubat/Kahramanmaraş’ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.
- İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli15.000.000,00 TL (On beş milyon lira) Geçici Teminat Bedeli 450.000,00 TL (Dört yüz elli bin lira) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.
- Söz konusu parsel imar planında K2 Nizam olarak tanımlanmakta olup Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre Ticaret alanı: İmar planlarında ticaret kullanımına yönelik olarak planlanan ve ayrıca 19 uncu maddede belirtilen fonksiyonların da yer alabildiği alanları, ifade eder. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
- İhale ile ilgili tüm masraflar (Karar Pulu binde 5,69, gazete ilan bedeli ve tapu harcı) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir.
- İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 200,00 TL ( İki Yüz Lira) + Muhammen Bedelin 0,0005’i olan 7.500,00 TL (Yedi bin beş yüz lira) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Emlak İstimlak Servisinden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
- İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 11 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
- İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;
- 2023 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
- Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
- İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
- Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)
- Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)
- Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
- İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
- Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)
- İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
- Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
- Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
- Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,
9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.
#ilangovtr Basın no ILN01897056