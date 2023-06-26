İ L A N BALIKESİR 2.AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN



(2021/12 Esas. - 2023/344 Karar)

Davacı Funda Aydın ile davalı Gisela Aydın arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma ve tenfiz davasının yapılan yargılaması sonucunda verilen kararın davalıya ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; Davanın KABULÜ ile; Balıkesir ili Karesi ilçesi Vicdaniye Mah./Köyü Cilt no:25, Hane: 808, BSN:4'de nüfusa kayıtlı, 23716378614 T.C. kimlik numaralı FERHUN AYDIN ile aynı yer nüfusa kayıtlı23698379210 TC kimlik numaralı (Alman uyruklu olup evlenme ile Türk Vatandaşlığına geçmiştir) davalı GİSELA AYDIN'ın boşanmalarına ilişkin; Alman Devleti Hamburg Yerel Mahkemesinin 283 F 192/85 Esas sayılı, 02/04/1986 kesinleşme tarihli yabancı mahkeme kararının TANINMASI VE TENFİZİNE,

Karar kesinleştiğinde karar örneğinin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 120,00 TL eksik harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

Davacı tarafından yapılan 59,30 TL Başvurma Harcı, 59,30 TL Peşin Harç, 3.956,50 TL postamasrafı ve yurt dışı tebliğ ücreti olmak üzere toplam 4.075,10 TLyargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı kendisini vekilile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 9.200,00-TLvekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

İşbu ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı GİSELA AYDIN'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01850605