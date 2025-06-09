HOPA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HOPA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından, davalılar aleyhine Hopa Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin peşin ödenmesi karşılığında davacı TEDAŞ adına tescili/terkini konulu dava dolayısıyla,

1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açabilecekleri,

2- Husumet TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı idare yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararlarını belgelendirmedikleri takdirde tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına TC Vakıfbank Hopa Şubesine yatırılacaktır .

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Esas Davacı Davalı Dava konusu taşınmaz 2023/305 TEDAŞ EMİNE TURUDOĞLU, NECLA BAYRAM, MÜJGAN SAVAŞ, BEYHAN ERDOĞAN, ÖZLEM ERDOĞAN, GİZEM KELEŞ, YAŞAR ERDOĞAN, AYLA ERDOĞAN, HAKKI KEKEVA, PELİN BAYLADI Artvin İli, Hopa İlçesi,Ortahopa Mahallesi, 414 ada 40 Parsel 2023/303 TEDAŞ HEDİYE ÇAKMAK, CEVAT ÇAKMAK, HANİFE ÇAKMAK, İSMAİL ÇAKMAK Artvin İli, Hopa İlçesi, Yukarıkuledibi Mahallesi, 561 ada 1 parsel, Artvin İli, Hopa İlçesi, Ortahopa Mahallesi, 409 ada 19 Parsel 2023/302 TEDAŞ FEVZİ MAKAR, ZEKİYE MAKAR, AYDIN MAKAR, CEMAL MAKAR, ALİŞAN MAKAR, GÜLFE TOPÇU, AYSEL ALTIPARMAK, AYNUR TOPAL, RAHMİ MAKAR Artvin ili, Hopa İlçesi, Yukarıkulebidi Mah. 552 ada 1 Parsel ile 546 ada 1 parsel 2023/304 TEDAŞ CENGİZ ERDOĞAN, EMEL ERDOĞAN BAKAR, HÜSEYİN SEMİH ERDOĞAN, HÜSNÜ MELİH ERDOĞAN, NEZİHA ERDOĞAN, NİHAN ERDOĞAN ÖZER Artvin ili, hopa ilçesi, Yukarıkuledibi Mah. 561 ada 1 parsel, Artvin İli, Hopa İlçesi, Ortahopa Mah. 409 ada 19 parsel

#ilangovtr Basın no ILN02236216