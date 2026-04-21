T.C.

HOPA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2018/135-Ceza Dava Dosyası

İLAN

SANIK: GELA ORCHIA, Amıra ve Dıdıko oğlu, 1977 GÜRCİSTAN doğumlu, , ... adresinde oturur.

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 04/03/2026 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık Gela ORCHIA hakkında 5237 sayılı TCK’nın 86/1, 86/3-emaddesi gereğince silahla kasten yaralama suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış olsa da;.......... iş bu kamu davasının zaman aşımının dolmasına bağlı olarak 5237 sayılı yasanın 66 ve 5271 sayılı yasanın 223/8. Maddeleri uyarınca ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 15.04.2026

