T.C. HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

29.04.2026

Sayı : E.68276025-2019/411-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Sanık NAZIBROLA LEMONJAVA'nın tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

-Sanık NAZIBROLA LEMONJAVA'nın üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan 5237 Sayılı TCK 61 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saiki göz önüne alınarak eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi uyarınca sanığın 2 YIL HAPİS CEZASICEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığa verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri takdiri indirim nedeni kabul edilerek sanığa verilen cezada Türk Ceza Kanununun 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASICEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanık hakkında yukarıdaki kanun maddelerinden başka lehe veyahut aleyhe kanun maddesi uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

-Sanık hakkında verilen hapis cezasının kanuni sonucu olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile değişik5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin UYGULANMASINA,

-Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, suç nedeniyle karşılanması gereken mevcut maddi bir zararının mevcut olmaması ve sanığın kişiliği ve suçtan sonraki davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaate varılmış olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşulları oluştuğundan 5271 sayılı CMK 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

- 5271 Sayılı CMK’nun 231 maddesinin 8. fıkrası uyarınca, SANIK HAKKINDA 5 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE; Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak, DENETİM SÜRESİNİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK BELİRLEMEDEN GEÇİRİLMESİNE;

- 5271 Sayılı CMK’nun 231 maddesinin 10-11. fıkrası uyarınca, Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, DAVANIN DÜŞMESİNE karar verileceğinin; aksi taktirde MAHKEMECE HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ SANIĞA İHTARINA, (ihtarat yapılamadı)

Cumhuriyet Savcısının HUZURUNDA, mütalaaya uygun olarak kararın taraflar açısından TEBLİĞ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde, mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine, hükümlü ise hükümlü olarak bulunduğu ceza infaz kurumuna bir dilekçe veya sözlü olarak Zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yahut bu hususta bir dilekçe verilmesi sureti ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere okunup anlatılan hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, itirazda bulunulmadığı taktirde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02489014