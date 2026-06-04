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HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 00:00

T.C.
HOPA
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

22.05.2026

Dosya No: 2014/668-Ceza Dava Dosyası 

İ L A N

SANIK: BAHAR MIRZOYEVA, Beydulla ve Latifa kızı, 20/03/1969 AZERBAYCAN doğumlu, Azerbaycan Vatandaşı

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 24/11/2022 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık BAHAR MIRZOYEVA'nın 5237 sayılı TCK’nın 204. maddesi gereğince resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış olsa da; sanık hakkında açılan kamu davasının5271 Sayılı CMK'nın 223/8ve 5237 Sayılı TCK'nın 66/1-e maddeleri gereğince Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesine,

Adli emanetin 2014/18 sırasında kayıtlı emanet eşyanın dosyada delil olarak saklanmasına, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf/itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02479308

 