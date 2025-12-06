T.C.

HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

02.10.2025

Esas : 2022/718

Karar : 2024/246

MÜŞTEKİ SANIK: ALİ CAN YILDIRIM, Recep ve Binnaz oğlu, 10/01/1961 İNEGÖL doğumlu, 14152805680 TC kimlik numaralı müşteki sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 14/03/2024 tarihli ilamında tehdit , hakaret sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan sanık hakkında özetle; yetkili mahkemenin ANKARA Asliye Ceza Mahkemeleri olduğu anlaşıldığından, 5271 sayılı CMK'nun 12/5 maddesi uyarınca MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE,

Karar kesinleştiğinde müşteki sanıkların iddianamede belirtilen eylemler yönünden yargılamasının yapılmak üzere dava dosyasının görevli ve yetkili ANKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

