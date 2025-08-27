T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

12.08.2025

Sayı : E.68276025-2017/616-Ceza Dava Dosyası

İLAN

SANIK: KETEVAN KVRIVISHVILI, Nıkolas ve Maya kızı, 22/12/1991 KUTAISI doğumlu,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2017/616 Esas, 2024/125 Karar, 08/02/2024 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

1- Sanık KETEVAN KVRIVISHVILI'nın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan, sanığın sonuç ceza olarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın 2 yıldan az süreli hapis cezası olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, sanığın talebi de dikkate alınarak CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

3- Sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

