T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

20.08.2025

Sayı : E.68276025-2020/1207-Ceza Dava Dosyası

İLAN

SANIK: ARCHIL TETEMADZE, Anzon ve Tına oğlu, 15/06/1983 doğumlu.

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2020/1207 Esas, 2021/309 Karar 26/02/2021 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık ARCHIL TETEMADZE hakkındaki mahkememizin 2010/431 Esas, 2011/245 Karar sayılı ilamı ile 5607 sayılı yasaya muhalefet etmek suretiyle kaçakçılık suçundan verilen cezalarına ilişkin mahkumiyet hükümlerinin ORTADAN KALDIRILMASINA,

1- Sanığın 5607 Sayılı Kanun'un 3/10 ve 3/18 maddeleri delaletiyle üzerine atılı 3/1 maddesi kapsamındaki kaçak eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma suçunu işlediği anlaşılmakla sonuç ceza olarak 10 AY HAPİS VE 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanık hakkında hükmedilen kısa süreli hapis cezasının sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenmesindekiözellikler gözetilerek 5237 sayılı TCK'nın 50/1-a maddesi uyarınca adli para cezasına çevrilmesine, 300 gün adli para cezasının TCK'nın 52/2 maddeleri uyarınca taktiren günlüğü 20 TL'den paraya çevrilerek 6.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca taktiren birer ay ara ile24 eşit taksitde tahsiline,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

