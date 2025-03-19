T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

12/03/2025

Sayı : 2020/2 Ceza Dava Dosyası

İLAN

SANIK: PAŞA ŞEKER Ahmet ve Zernube oğlu, 01/07/1969 ŞİRAN doğumlu,

En son bilinen adresi No: Sundura Mah. Lise. Cad. 82/6Hopa / ARTVİN

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 01/06/2023 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

''-Sanık PAŞA ŞEKER'in üzerine atılı kaçak ve bandrolsüz tütün mamulleri ve alkollü içkileri bu özelliğini bilerek ticari amaçla bulundurma suçunu işlediği sabit olduğundan suçun işleniş şekli, amaç ve saiki, suçun işlenmesindeki özellikler ,suça konutütün mamullerinin sayısı ve ekonomik değeri ile kamunun uğradığı zarar miktarı dikkate alınarak eylemine uyan 6545 sayılı Kanunun 89. maddesi ile değişik 5607 sayılı Kanunun3/18-son maddesi yollamasıyla 3/5 maddesi gereğince takdiren 1 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

.........

9- Neticeten sanığın 10 AY HAPİS VE 20,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

.......

13- Sanığa hükmedilen cezanın süresi ve niteliği, sanığın yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce yeterli ve olumlu kanaat oluştuğundan 5237 Sayılı yasanın 51. maddesi gereğince sanığa verilen 10 ay hapis cezasının ERTELENMESİNE,

14- Sanığın TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca taktiren 1 YIL DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASINA,

.......

19- Ele geçirilen 390 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ve 1 ŞİŞE ALKOLLÜ İÇKİ cinsi eşyanın 5607 sayılı yasanın 13/1. maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 54/4. maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,''

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur. 12/03/2025

Yazı İşleri Müdürü 116584

(e-imzalıdır) Hakim 220019

(e-imzalıdır)

#ilangovtr Basın no ILN02192400