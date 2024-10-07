T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2018/351-Ceza Dava Dosyası 03.10.2024

İ L A N

SANIK: NAZIM DEMİR, Mehmet ve İkbaloğlu, 02/05/1982 KAYSERİ doğumlu, En son bilinen adresi Marnuli Rustaveli 41/60 Gürcistan.



Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararı itiraz dilekçesi tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Mahkememizin 13/09/2023 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;



Sanığın üzerine atılı "eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçunu işlediği sabit

olduğundan 5271 sayılı CMK madde 231 uyarınca sanık hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 231 8. maddesi gereğince takdiren koşulsuz olarak 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmasına,



Sanıklardan ele geçirilen eşyaların 5607 sayılı Yasanın 13. Maddesi delaletiyle TCK'nun 54/4. maddesine göre müsaderesine, Suça karışan QQ314/ZZG471 plakalı aracın 5607 sayılı yasanın 13. maddesinde ve TCK 54. Maddesinde belirtilen şartları taşımaması vemüsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlara yol açacak olması nedeniyle adalet ve hakkaniyetle bağdaşmaması görülmekle MÜSADERESİNE YER OLMADIĞINA,



Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur. 03/10/2024

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