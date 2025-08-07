HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İHALE İLANI

EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN

Hastanemiz Acil Servis önü otopark yanındaki 226 m² kapalı, 77 m² sundurma yarı kapalı ve 515 m² açık olmak üzere toplam 818 m² alandaki mevcut kantin-kafeterya işletmesinin; idari şartname ve tadilat şartnamesinde belirtilen tüm işlerin yapılarak kantin-kafeteryanın, işletme gerekliliklerinin ve kiralayabilme şartlarının yüklenici tarafından sağlanarak, kantin-kafeterya olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına belirlenecek kira bedeli üzerinden kiralanması ve bu süre sonunda hastanemize devredilmesi işi 21.08.2025 Perşembe günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hastanemizde ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- 1 (bir) yıllık muhammen kira bedeli 6.120.000,00 TL (Altımilyonyüzyirmibin Türk Lirası) olup, kira bedeli aylık peşin ödenecektir.

2- İhale dokümanları hastanemiz İdari Mali İşler Müdürlüğünde ve/veya hastanemize ait https://corumeah.saglik.gov.tr adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılmak için ihale dokümanını hastanemiz İdari Mali İşler Müdürlüğünden almak zorunludur. İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL’dir. (Beşyüz Türk Lirası)

3- İhale, hastanemiz Başhekimlik toplantı salonunda 21.08.2025 Perşembe günü saat 10.00’da İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale dosyalarını 21.08.2025 Perşembe günü saat 10.00’a kadar hastanemiz İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Muhammen Bedelin % 30’u olan Geçici Teminat Tutarı 1.836.000,00 TL’dir. (Birmilyonsekizyüzotuzaltıbin Türk Lirası) Kesin Teminat tutarı ise Sözleşme Bedeline göre hesaplanacak olan kira bedelinin % 6 (yüzde altı) sıdır. Güvence bedeli 250.000,00 TL’dir. (İkiyüzellibin Türk Lirası) Geçici ve/veya Kesin Teminat bedeli ile güvence bedelinin nakit olması halinde hastanemizin Türkiye Halk Bankası Çorum Şubesindeki TR 03 0001 2009 3120 0005 0001 04 nolu ıban hesabına yatırılacaktır.

5 - İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

5.1- Kanuni ikametgâh belgesi,

5.2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve / veya mail adresi içermelidir.)

5.3- Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu ve halen faaliyette olduğunu gösterir ihale tarihinin içinde bulunulan yılda alınmış belge,

5.4- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır.

5.5- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin aynı şartlara göre temin edecekleri belge,

5.6- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.7- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

5.8- Şekli ve İçeriği Şartnamede Belirtilen Geçici Teminat:

5.8.1- Muhammen kira bedelinin % 30’u (yüzde otuz) oranında 1.836.000,00 TL (Birmilyonsekizyüzotuzaltıbin Türk Lirası) karşılığı nakit veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş ihale tarihinden itibaren süresiz banka teminat mektupları veya tahviller.

5.8.2- Geçici Teminat bedelinin nakit yatırılması halinde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye Halk Bankası Çorum Şubesi TR 03 0001 2009 3120 0005 0001 04 nolu IBAN hesabına yatırdığını gösteren makbuz.

5.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde hazırlanacak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilir, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi idareye verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.10- İhale dosyası satın alındığına dair belge, (Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.11- İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihini kapsayan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair bağlı olduğu oda tarafından düzenlenmiş belge,

5.12- Şartname ekinde yer alan örneğe istinaden hazırlanan teklif mektubu,

5.13- İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihinden önce alınmış kantin ve/veya kafeterya işletmesi çalıştırdığına dair işletme kayıt belgesi ve işletme ruhsatı,

5.14- İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihinden önce alınmış TÜRKAK onaylı Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine dair ISO 22000 Belgesi,

5.15- İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihinden önce alınmış TÜRKAK onaylı Kalite Yönetim Sistemine dair ISO 9001 Belgesi,

5.16- İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihinden önce alınmış TSE onaylı TSE 13284 hizmet yeterlilik belgesi,

5.17- İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihinden önce alınmış TSE onaylı TSE 9433 hizmet yeterlilik belgesi,

5.18- İş sağlığı güvenliği hizmetlerinin yürütümüne ilişkin işveren veya iş vekili tamamlama belgesi,

5.19- İstekli Firmanın Gelir Tablolarında belirtilen son 2 (iki) cari yıl satış hâsılat rakamlarının (2023 ve 2024 Yılları) Ortalamasının en az 10.000.000,00 TL (Onmilyon Türk Lirası) olması şartı aranacaktır (Hazine ve Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesinden alınacak belgeler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı belgeler)

5.20- İstekliler son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış ve en az 500 (Beşyüz) yataklı bir sağlık tesisinde en az bir 1 (yıl) süreyle Kantin ve/veya Kafeterya İşletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış belge,

5.21- İşin yapılacağı yerin görüldüğüne dair yer görme belgesi,

5.22- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticari Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının tek Ticari Sicil Gazetesinde de bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticari Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.23- İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihini kapsayan SGK ve vergi borcu olmadığına dair belge,

5.24-Tüm istekliler idari ve teknik şartnamelerinin her sayfasını okuyup anladığını belirten imzalı olarak ihale dosyasında sunmalıdır.

6- İstenilen belgeleri içeren ihale zarfları 21.08.2025 Perşembe günü saat 10.00’a kadar hastanemiz İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne verilebilecektir. Belirlenen saate kadar idareye ulaşmayan İhale zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02273772

